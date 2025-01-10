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  4. «Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 17:32 |
2004
2

«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре

Гусев дал короткий комментарий

10 января 2025, 17:32 |
2004
2
«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре
ФК Динамо Киев. Име Окон

Олег Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, после первого матча на сборе (поражение от «Магдебурга» 1:3) оценил Богдана Слюбика и Име Окона, которые находятся на просмотре.

«Слюбик, Окон – защитники. Если мы пропустили три, то где-то недоработали. Но будем смотреть дальше, будем работать», – сказал Гусев в комментарии клубному каналу.

Оба футболиста отыграли по тайму.

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Олег Гусев Име Окон Богдан Слюбик Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Saar
Чітко, лаконічно і нічого не зрозуміло🤣🤣🤣
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