Украина. Премьер лига10 января 2025, 17:32 |
2004
2
«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре
Гусев дал короткий комментарий
10 января 2025, 17:32 |
2004
2
Олег Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, после первого матча на сборе (поражение от «Магдебурга» 1:3) оценил Богдана Слюбика и Име Окона, которые находятся на просмотре.
«Слюбик, Окон – защитники. Если мы пропустили три, то где-то недоработали. Но будем смотреть дальше, будем работать», – сказал Гусев в комментарии клубному каналу.
Оба футболиста отыграли по тайму.
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Чітко, лаконічно і нічого не зрозуміло🤣🤣🤣
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