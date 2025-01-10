«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре

Олег Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, после первого матча на сборе (поражение от «Магдебурга» 1:3) оценил Богдана Слюбика и Име Окона, которые находятся на просмотре.

«Слюбик, Окон – защитники. Если мы пропустили три, то где-то недоработали. Но будем смотреть дальше, будем работать», – сказал Гусев в комментарии клубному каналу.

Оба футболиста отыграли по тайму.