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Англия
10 января 2025, 17:17 | Обновлено 10 января 2025, 17:18
396
0

Рубен Аморим не хочет расставаться с молодыми талантами

Тренер «Манчестер Юнайтед» надеться уберечь от продажи Мейну и Гарначо

10 января 2025, 17:17 | Обновлено 10 января 2025, 17:18
396
0
Рубен Аморим не хочет расставаться с молодыми талантами
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новая политика владельцев «Манчестер Юнайтед» предусматривает, что в клубе нет неприкасаемых футболистов. Любого игрока могут продать, если поступит выгодное предложение. Главный тренер команды Рубен Аморим все же намерен сохранить лучшие таланты клубной академии.

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможность продажи доморощенных игроков. В рамках своих усилий по соблюдению финансовых правил АПЛ клуб может распрощаться с 19-летним Кобби Мейну и 20-летним Алехандро Гарначо. А вот тренер отпускать молодых талантов не хочет.

«Да, мои игроки всегда мои любимчики, поэтому я хочу сохранить своих игроков. Это особый момент в этом клубе, это тяжелый момент, но я действительно рад, что Кобби прогрессирует», – заявил Аморим.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место. В активе команды 23 очка после 20 матчей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов к продаже своих лидеров.

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Рубен Аморим Кобби Мейну Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Сергій Турчак Источник: The Athletic
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