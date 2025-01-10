Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик занимает 6-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков своего клуба, сообщает Capology.

27-летний футболист получает 5.56 млн евро в год. Это почти на 1.5 млн евро меньше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый игрок команды Пауло Дибала.

Топ-10 рейтинга имеет следующий вид: