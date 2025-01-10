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  4. Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Италия
10 января 2025, 17:42 |
2321
2

Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?

Артем входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды

10 января 2025, 17:42 |
2321
2
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик занимает 6-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков своего клуба, сообщает Capology.

27-летний футболист получает 5.56 млн евро в год. Это почти на 1.5 млн евро меньше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый игрок команды Пауло Дибала.

Топ-10 рейтинга имеет следующий вид:

  • 1. Пауло Дибала – 7.04 млн евро в год
  • 2-4. Джанлука Манчини – 6.48 млн евро в год
  • 2-4. Марио Эрмосо – 6.48 млн евро в год
  • 2-4. Лоренцо Пеллегрини – 6.48 млн евро в год
  • 5. Леандро Паредес – 5.77 млн евро в год
  • 6. Артем Довбик – 5.56 млн евро в год
  • 7-8. Куадио Коне – 5.19 млн евро в год
  • 7-8. Брайан Кристанте – 5.19 млн евро в год
  • 9. Эван Ндика – 5.13 млн евро в год
  • 10. Стефан Эль-Шаарави – 4.63 млн евро в год
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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A финансы зарплаты Пауло Дибала Джанлука Манчини Марио Эрмосо Лоренцо Пеллегрини Леандро Паредес Бриан Кристанте Стефан Эль-Шаарави
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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D. K.
Тепер не буде питань для чого він перейшов з праймової минулорічної Жирони в посередню Рому, різниця більше ніж в 2 рази, хто б не пішов на підвищення зп?)
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0
Saar
Норм!
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