Италия10 января 2025, 17:42 |
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Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Артем входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды
10 января 2025, 17:42 |
2321
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Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик занимает 6-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков своего клуба, сообщает Capology.
27-летний футболист получает 5.56 млн евро в год. Это почти на 1.5 млн евро меньше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый игрок команды Пауло Дибала.
Топ-10 рейтинга имеет следующий вид:
- 1. Пауло Дибала – 7.04 млн евро в год
- 2-4. Джанлука Манчини – 6.48 млн евро в год
- 2-4. Марио Эрмосо – 6.48 млн евро в год
- 2-4. Лоренцо Пеллегрини – 6.48 млн евро в год
- 5. Леандро Паредес – 5.77 млн евро в год
- 6. Артем Довбик – 5.56 млн евро в год
- 7-8. Куадио Коне – 5.19 млн евро в год
- 7-8. Брайан Кристанте – 5.19 млн евро в год
- 9. Эван Ндика – 5.13 млн евро в год
- 10. Стефан Эль-Шаарави – 4.63 млн евро в год
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Комментарии 2
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Тепер не буде питань для чого він перейшов з праймової минулорічної Жирони в посередню Рому, різниця більше ніж в 2 рази, хто б не пішов на підвищення зп?)
Норм!
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