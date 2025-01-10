Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Финал в Аделаиде. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 500 в Аделаиде 11 января в 07:30
11 января на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоится финальный матч.
На корт выйдут две американские теннисистки: Джессика Пегула (WTA 7) и Мэдисон Киз (WTA 20). Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Пегула с первым номером посева на своем пути прошла Марию Саккари, Эшлин Крюгер и Юлию Путинцеву. Киз стартовала с 1/16 финала и уже переиграла Беатрис Хаддад Майю, Алену Остапенко, Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову.
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