Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Финал в Аделаиде. Смотреть онлайн. LIVE

11 января на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоится финальный матч.

На корт выйдут две американские теннисистки: Джессика Пегула (WTA 7) и Мэдисон Киз (WTA 20). Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Пегула с первым номером посева на своем пути прошла Марию Саккари, Эшлин Крюгер и Юлию Путинцеву. Киз стартовала с 1/16 финала и уже переиграла Беатрис Хаддад Майю, Алену Остапенко, Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову.

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