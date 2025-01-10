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  4. Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Финал в Аделаиде. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
10 января 2025, 17:19 |
62
0

Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Финал в Аделаиде. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 500 в Аделаиде 11 января в 07:30

10 января 2025, 17:19 |
62
0
Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Финал в Аделаиде. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

11 января на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоится финальный матч.

На корт выйдут две американские теннисистки: Джессика Пегула (WTA 7) и Мэдисон Киз (WTA 20). Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Пегула с первым номером посева на своем пути прошла Марию Саккари, Эшлин Крюгер и Юлию Путинцеву. Киз стартовала с 1/16 финала и уже переиграла Беатрис Хаддад Майю, Алену Остапенко, Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову.

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Джессика Пегула Мэдисон Киз WTA Аделаида смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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