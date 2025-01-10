ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал снова отдал в аренду вечноперспективного форварда

21-летний бразильский форвард лондонского «Арсенала» Маркиньос переходит на правах аренды в бразильский «Крузейро».

В 2022 году «канониры» приобрели игрока из «Сан-Паулу», анонсируя приход перспективного футболиста, который мог бы вписаться в клуб Премьер-лиги.

Однако с тех пор Маркиньос сыграл лишь один матч в Премьер-лиге. «Арсенал» регулярно отдает игрока в аренду.

За три сезона Маркиньос выступал за 5 клубов, включая «Арсенал». Он успел поиграть за «Норвич», «Нант», «Флуминенсе», а теперь присоединится к «Крузейро».

Вера в перспективного бразильца, похоже, угасает, ведь в соглашении аренды предусмотрена опция выкупа игрока. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Маркиньоса в 6 миллионов евро.