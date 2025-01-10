Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал снова отдал в аренду вечноперспективного форварда
Бразилия
10 января 2025, 18:10 |
729
1

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал снова отдал в аренду вечноперспективного форварда

Маркиньос вторую часть сезона проведет в бразильском «Крузейро»

10 января 2025, 18:10 |
729
1
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал снова отдал в аренду вечноперспективного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний бразильский форвард лондонского «Арсенала» Маркиньос переходит на правах аренды в бразильский «Крузейро».

В 2022 году «канониры» приобрели игрока из «Сан-Паулу», анонсируя приход перспективного футболиста, который мог бы вписаться в клуб Премьер-лиги.

Однако с тех пор Маркиньос сыграл лишь один матч в Премьер-лиге. «Арсенал» регулярно отдает игрока в аренду.

За три сезона Маркиньос выступал за 5 клубов, включая «Арсенал». Он успел поиграть за «Норвич», «Нант», «Флуминенсе», а теперь присоединится к «Крузейро».

Вера в перспективного бразильца, похоже, угасает, ведь в соглашении аренды предусмотрена опция выкупа игрока. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Маркиньоса в 6 миллионов евро.

По теме:
Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана
Мареска прогнозирует скорый уход из Челси двух игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров УПЛ попрощался с полузащитником
Маркиньос Арсенал Лондон аренда игрока чемпионат Бразилии по футболу Крузейро трансферы трансферы АПЛ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
Футбол | 10 января 2025, 11:54 13
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?

Клубный чемпионат мира на 32 команды – новая затея главного руководящего футбольного органа планеты

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10 января 2025, 07:47 2
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко

Британский промоутер считает, что легендарный боксер должен сам принять решение

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09.01.2025, 19:43
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре
Футбол | 10.01.2025, 17:32
«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре
«Пропустили три». В Динамо оценили Слюбика и Окона, которые на просмотре
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
То  таке. 
вот начали проявляться моменты важные уже после ухода Эду.
Троссард не хочет пока продлевать контракт, а это звоночек
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
08.01.2025, 23:58
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем