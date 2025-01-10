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Англия
10 января 2025, 07:43 | Обновлено 10 января 2025, 07:57
388
0

Есть два главных кандидата в наставники Эвертона. Фонсека – в их числе

Также на пост главного тренера ирисок претендует Дэвид Мойес

10 января 2025, 07:43 | Обновлено 10 января 2025, 07:57
388
0
Есть два главных кандидата в наставники Эвертона. Фонсека – в их числе
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Руководство английского клуба «Эвертон» рассматривает несколько кандидатов на должность главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В списке главных претендентов – португалец Пауло Фонсека, экс-коуч Шахтера и Милана, а также бывший наставник Эвертона Дэвид Мойес.

По информации журналиста, Мойес открыт для возвращения на тренерский мостик мерсисайдского клуба, который покинул пост главного тренера «Милана», также заинтересован в работе в английской Премьер-лиге.

Ранее рассматривалась кандидатура наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, однако тот отказался от предложения из-за нежелания начинать новую работу в сезоне.

Интересно, что бывший тренер Челси Грэм Поттер, недавно возглавивший Вест Хэм, не получал официальных запросов от Эвертона перед тем, как перейти к молотобойцам.

«Эвертон», который борется за выживание в АПЛ, стремится найти нового тренера после отставки Шона Дайча. За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Николай Степанов Источник: Бен Джейкобс
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