Есть два главных кандидата в наставники Эвертона. Фонсека – в их числе

Руководство английского клуба «Эвертон» рассматривает несколько кандидатов на должность главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В списке главных претендентов – португалец Пауло Фонсека, экс-коуч Шахтера и Милана, а также бывший наставник Эвертона Дэвид Мойес.

По информации журналиста, Мойес открыт для возвращения на тренерский мостик мерсисайдского клуба, который покинул пост главного тренера «Милана», также заинтересован в работе в английской Премьер-лиге.

Ранее рассматривалась кандидатура наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, однако тот отказался от предложения из-за нежелания начинать новую работу в сезоне.

Интересно, что бывший тренер Челси Грэм Поттер, недавно возглавивший Вест Хэм, не получал официальных запросов от Эвертона перед тем, как перейти к молотобойцам.

«Эвертон», который борется за выживание в АПЛ, стремится найти нового тренера после отставки Шона Дайча. За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

More on Sean Dyche's sacking. The Friedkin Group had taken this week to decide whether a mid-season change was needed. Plenty of respect for Dyche and the job done under challenging circumstances, but in the end a new manager now seen as the best approach, especially knowing… pic.twitter.com/2FpjWxjBMr