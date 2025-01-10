11.01.2025 19:45 - : -
Англия10 января 2025, 17:43 |
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Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января матч 1/32 финала Кубка Англии
10 января 2025, 17:43 |
53
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В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Моркам».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – СолфордСмотреть трансляцию
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