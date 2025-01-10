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Кубок Англии
Манчестер Сити
11.01.2025 19:45 - : -
Солфорд Сити
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Англия
10 января 2025, 17:43 |
53
0

Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января матч 1/32 финала Кубка Англии

10 января 2025, 17:43 |
53
0
Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Моркам».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Солфорд
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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