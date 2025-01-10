В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Моркам».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Солфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция