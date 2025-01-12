Манчестер Сити – Солфорд – 8:0. Забил даже Грилиш. Видео голов и обзор
Для хозяев игра была похожа на тренировку
Сверхрезультативным получилось противостояние между «Манчестер Сити» и «Солфордом».
В первом тайме подопечные Жузепа Гвардиолы трижды поразили ворота команды из Второй лиги. Особым моментом стал гол Джека Грилиша, который прервал свою безголевую серию, длившуюся с декабря 2023 года.
Во второй половине игры «Манчестер Сити» продолжил радовать своих болельщиков и еще больше нарастил свое преимущество.
Матч завершился убедительной победой «Сити» со счетом 8:0, что позволило команде уверенно пройти в следующий этап Кубка.
Кубок Англии по футболу. 3-й раунд
Манчестер Сити – Солфорд – 8:0
Голы: Доку, 8, 69 (п), Мубама, 20, О'Райли, 43, Грилиш, 49 (п), Макати, 62, 72, 81.
Манчестер Сити: Эдерсон, О`Райли, Аке (Аканджи, 46), Симпсон-Пьюзи, Доку (Ковачич, 74), Савио (Фоден, 55), Грилиш, Гюндоган, Макати, Матеуш Нунеш, Мубама.
Солфорд Сити: Янг, Гарбатт, Тилт, Шеферд, Эшли (Уотсон, 58), Форна, Ланд (Макелени, 70), Берко, Многа (Тейлор, 58), Аделакун, Куасси (Стоктон, 70).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник лондонского клуба прокомментировал возможный переход украинского защитника
Алина Вивчаренко опубликовала любопытное сторис