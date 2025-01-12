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Кубок Англии
Манчестер Сити
11.01.2025 19:45 – FT 8 : 0
Солфорд Сити
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Англия
12 января 2025, 10:50 | Обновлено 12 января 2025, 11:45
158
0

Манчестер Сити – Солфорд – 8:0. Забил даже Грилиш. Видео голов и обзор

Для хозяев игра была похожа на тренировку

12 января 2025, 10:50 | Обновлено 12 января 2025, 11:45
158
0
Манчестер Сити – Солфорд – 8:0. Забил даже Грилиш. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сверхрезультативным получилось противостояние между «Манчестер Сити» и «Солфордом».

В первом тайме подопечные Жузепа Гвардиолы трижды поразили ворота команды из Второй лиги. Особым моментом стал гол Джека Грилиша, который прервал свою безголевую серию, длившуюся с декабря 2023 года.

Во второй половине игры «Манчестер Сити» продолжил радовать своих болельщиков и еще больше нарастил свое преимущество.

Матч завершился убедительной победой «Сити» со счетом 8:0, что позволило команде уверенно пройти в следующий этап Кубка.

Кубок Англии по футболу. 3-й раунд

Манчестер Сити – Солфорд – 8:0

Голы: Доку, 8, 69 (п), Мубама, 20, О'Райли, 43, Грилиш, 49 (п), Макати, 62, 72, 81.

Манчестер Сити: Эдерсон, О`Райли, Аке (Аканджи, 46), Симпсон-Пьюзи, Доку (Ковачич, 74), Савио (Фоден, 55), Грилиш, Гюндоган, Макати, Матеуш Нунеш, Мубама.

Солфорд Сити: Янг, Гарбатт, Тилт, Шеферд, Эшли (Уотсон, 58), Форна, Ланд (Макелени, 70), Берко, Многа (Тейлор, 58), Аделакун, Куасси (Стоктон, 70).

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дивин Мубама (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
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Солфорд Сити Джек Грилиш Манчестер Сити Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Жереми Доку Джеймс Макати
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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