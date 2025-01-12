Сверхрезультативным получилось противостояние между «Манчестер Сити» и «Солфордом».

В первом тайме подопечные Жузепа Гвардиолы трижды поразили ворота команды из Второй лиги. Особым моментом стал гол Джека Грилиша, который прервал свою безголевую серию, длившуюся с декабря 2023 года.

Во второй половине игры «Манчестер Сити» продолжил радовать своих болельщиков и еще больше нарастил свое преимущество.

Матч завершился убедительной победой «Сити» со счетом 8:0, что позволило команде уверенно пройти в следующий этап Кубка.

Кубок Англии по футболу. 3-й раунд

Манчестер Сити – Солфорд – 8:0

Голы: Доку, 8, 69 (п), Мубама, 20, О'Райли, 43, Грилиш, 49 (п), Макати, 62, 72, 81.

Манчестер Сити: Эдерсон, О`Райли, Аке (Аканджи, 46), Симпсон-Пьюзи, Доку (Ковачич, 74), Савио (Фоден, 55), Грилиш, Гюндоган, Макати, Матеуш Нунеш, Мубама.

Солфорд Сити: Янг, Гарбатт, Тилт, Шеферд, Эшли (Уотсон, 58), Форна, Ланд (Макелени, 70), Берко, Многа (Тейлор, 58), Аделакун, Куасси (Стоктон, 70).