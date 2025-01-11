11 января на «Этихад» пройдет матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Солфордом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в 2023-м году вышла даже для себя на пик, выиграв требл, в том числе наконец-то победила в Лиге чемпионов. Да и сейчас это действующий чемпион страны (в который уже раз подряд), что начинал сезон с Суперкубка. Но при этом весь конец 2024-го года - сущий кошмар для Гвардиолы и его подопечных, что за 13 матчей одержали только одну победу. Из Кубка Лиги горожане вылетели, да и в АПЛ вряд ли стоит всерьез верить в сохранение титула. Год получилось завершить победой, но в соперниках был кризисный Лестер, которому и смена тренера не особенно помогла. Потом достаточно уверенно справились и с Вест Хэмом, чем спровоцировали увольнение соперником Лопетеги. Сейчас есть пауза, до середины месяца, чтобы укрепить состав, и заодно сейчас, в кубке, проверить какие-то задумки на практике.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Солфорд

Клуб будто специально попался именно этому противнику. Ведь этим проектом достаточно давно занялись птенцы Ферги, даже Бекхэм приобрел часть акций. Впрочем, все, на что хватило энтузиазма, это поднять из совсем уж любительских дивизионов в Лигу 2. Правда, если в прошлом сезоне там The Ammies и оттуда чуть не вылетели, скатившись с 7-го места в 2023-м на 20-е, то сейчас есть шансы побороться за прямое повышение в классе. Серия побед в конце года подняла команду в группу лидеров своего дивизиона. Серию побед продлили недавно МК Донс. Конечно, это и будет приоритетом, хотя и в кубке получилось последовательно выбить Шрусбери и Челтнем - обоим дома забивали по дважды. Как награда - поединок с сильнейшим коллективом на Туманном Альбионе за последние годы.

Статистика личных встреч

Это клубы с совершенно разных уровней, и совершенно логично, что раньше они не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только об одном: как уверенно выиграют чемпионы Англии. Они ожили и дома должны взять победу, превзойдя фору -3,0 голов (коэффициент - 1,75).