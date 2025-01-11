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Кубок Англии
Лидс
11.01.2025 19:45 – FT 1 : 0
Харрогейт
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Англия
11 января 2025, 21:38 |
273
0

Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов

«Горожане» пробились в 1/16 финала Кубка Англии

11 января 2025, 21:38 |
273
0
Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 11 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Солфорд».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева уничтожили соперника со счетом 8:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за «горожан» сегодня забивали Доку (дубль), Мубама, О'Райли, Грилиш, Макати (хет-трик).

В параллельном матче «Лидс» одолел «Харрогейт» (1:0).

Кубок Англии по футболу. 1/32 финала, 11 января.

Манчестер Сити – Солфорд – 8:0
Голы: Доку, 8, 69 (п), Мубама, 20, О'Райли, 43, Грилиш, 49, Макати, 62, 72, 81.

Манчестер Сити – Эдерсон, О`Райли, Аке (Аканджи, 46), Симпсон-Пьюзи, Доку (Ковачич, 74), Савио (Фоден, 55), Грилиш, Гюндоган, Макати, Матеуш Нунеш, Мубама.

Солфорд Сити – Янг, Гарбатт, Тилт, Шеферд, Эшли (Уотсон, 58), Форна, Ланд (Макэлени, 70), Берко, Многа (Тэйлор, 58), Аделакун, Куасси (Стоктон, 70).

Лидс – Харрогейт – 1:0
Гол: Рамзани, 59.

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Солфорд Сити Лидс Манчестер Сити Кубок Англии по футболу Жереми Доку Джек Грилиш Джеймс Макати Ковентри Шеффилд Уэнсдей
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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