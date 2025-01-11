Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов
«Горожане» пробились в 1/16 финала Кубка Англии
В субботу, 11 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Солфорд».
Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева уничтожили соперника со счетом 8:0.
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Голы за «горожан» сегодня забивали Доку (дубль), Мубама, О'Райли, Грилиш, Макати (хет-трик).
В параллельном матче «Лидс» одолел «Харрогейт» (1:0).
Кубок Англии по футболу. 1/32 финала, 11 января.
Манчестер Сити – Солфорд – 8:0
Голы: Доку, 8, 69 (п), Мубама, 20, О'Райли, 43, Грилиш, 49, Макати, 62, 72, 81.
Манчестер Сити – Эдерсон, О`Райли, Аке (Аканджи, 46), Симпсон-Пьюзи, Доку (Ковачич, 74), Савио (Фоден, 55), Грилиш, Гюндоган, Макати, Матеуш Нунеш, Мубама.
Солфорд Сити – Янг, Гарбатт, Тилт, Шеферд, Эшли (Уотсон, 58), Форна, Ланд (Макэлени, 70), Берко, Многа (Тэйлор, 58), Аделакун, Куасси (Стоктон, 70).
Лидс – Харрогейт – 1:0
Гол: Рамзани, 59.
FULL-TIME | In the hat 🎩— Manchester City (@ManCity) January 11, 2025
8-0 🔴 #ManCity | @okx pic.twitter.com/uVvzcCGHIs
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