Покуражились на славу. Ман Сити разбил Солфорд в кубке, забив восемь голов

В субботу, 11 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Солфорд».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева уничтожили соперника со счетом 8:0.

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Голы за «горожан» сегодня забивали Доку (дубль), Мубама, О'Райли, Грилиш, Макати (хет-трик).

В параллельном матче «Лидс» одолел «Харрогейт» (1:0).

Кубок Англии по футболу. 1/32 финала, 11 января.

Манчестер Сити – Солфорд – 8:0

Голы: Доку, 8, 69 (п), Мубама, 20, О'Райли, 43, Грилиш, 49, Макати, 62, 72, 81.

Манчестер Сити – Эдерсон, О`Райли, Аке (Аканджи, 46), Симпсон-Пьюзи, Доку (Ковачич, 74), Савио (Фоден, 55), Грилиш, Гюндоган, Макати, Матеуш Нунеш, Мубама.



Солфорд Сити – Янг, Гарбатт, Тилт, Шеферд, Эшли (Уотсон, 58), Форна, Ланд (Макэлени, 70), Берко, Многа (Тэйлор, 58), Аделакун, Куасси (Стоктон, 70).

Лидс – Харрогейт – 1:0

Гол: Рамзани, 59.