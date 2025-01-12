В матче 3-го раунда Кубка Англии «Лидс» встречался с аутсайдером Второй лиги Англии «Харрогейтом».

«Лидс» не играл в полную силу, и гости пытались воспользоваться этим.

Однако класс все же взял свое, и игроки «Лидса» диктовали условия игры.

Однако, кроме одного гола, представитель Премьер-лиги больше ничего не создал.

Кубок Англии. 3-й раунд

Лидс – Харрогейт – 1:0

Гол: Рамзани, 59.