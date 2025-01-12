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Кубок Англии
Лидс
11.01.2025 19:45 – FT 1 : 0
Харрогейт
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Англия
12 января 2025, 03:50 |
10
0

Лидс – Харрогейт – 1:0. Очень скромная победа. Видео гола и обзор матча

Представитель Второй английской лиги держался

12 января 2025, 03:50 |
10
0
Лидс – Харрогейт – 1:0. Очень скромная победа. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Лидс» встречался с аутсайдером Второй лиги Англии «Харрогейтом».

«Лидс» не играл в полную силу, и гости пытались воспользоваться этим.

Однако класс все же взял свое, и игроки «Лидса» диктовали условия игры.

Однако, кроме одного гола, представитель Премьер-лиги больше ничего не создал.

Кубок Англии. 3-й раунд

Лидс – Харрогейт – 1:0

Гол: Рамзани, 59.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Ларджи Рамазани (Лидс).
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Харрогейт Лидс Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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