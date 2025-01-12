Англия12 января 2025, 03:50 |
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Лидс – Харрогейт – 1:0. Очень скромная победа. Видео гола и обзор матча
Представитель Второй английской лиги держался
12 января 2025, 03:50 |
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В матче 3-го раунда Кубка Англии «Лидс» встречался с аутсайдером Второй лиги Англии «Харрогейтом».
«Лидс» не играл в полную силу, и гости пытались воспользоваться этим.
Однако класс все же взял свое, и игроки «Лидса» диктовали условия игры.
Однако, кроме одного гола, представитель Премьер-лиги больше ничего не создал.
Кубок Англии. 3-й раунд
Лидс – Харрогейт – 1:0
Гол: Рамзани, 59.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ларджи Рамазани (Лидс).
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