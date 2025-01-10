Ярмоленко рассказал о своем восстановлении и проблемах Динамо

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко пропускал ряд матчей в конце минувшего года, однако лидер команды уже восстановился и скоро будет готов вернуться на поле.

Игрок понимает, что у киевлян были проблемы в еврокубках. «Динамо» возобновит сезон матчем Лиги Европы 21 января матчем против «Галатасарая».

«Все идет по плану, начал тренироваться в общей группе. Надеюсь, в следующих матчах смогу играть. Отпуска как такокого не было, занимался своим восстановлением. Соскучился по ребятам».

«Понимаю, что был непростой период у нас, поэтому нужно подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона», – сказал Ярмоленко.

Команда уже потеряла шансы выйти в следующий этап, проиграв шесть матчей из шести.