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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 17:15 | Обновлено 10 января 2025, 17:27
928
0

Ярмоленко рассказал о своем восстановлении и проблемах Динамо

Лидер команды восстановился и готов играть

10 января 2025, 17:15 | Обновлено 10 января 2025, 17:27
928
0
Ярмоленко рассказал о своем восстановлении и проблемах Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко пропускал ряд матчей в конце минувшего года, однако лидер команды уже восстановился и скоро будет готов вернуться на поле.

Игрок понимает, что у киевлян были проблемы в еврокубках. «Динамо» возобновит сезон матчем Лиги Европы 21 января матчем против «Галатасарая».

«Все идет по плану, начал тренироваться в общей группе. Надеюсь, в следующих матчах смогу играть. Отпуска как такокого не было, занимался своим восстановлением. Соскучился по ребятам».

«Понимаю, что был непростой период у нас, поэтому нужно подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона», – сказал Ярмоленко.

Команда уже потеряла шансы выйти в следующий этап, проиграв шесть матчей из шести.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Лига Европы
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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