«Отдали все силы». Игрок Динамо – о поражении от клуба Бундеслиги 2

Полузащитник киевского «Динамо» Максим Брагару прокомментировал поражение в матче против немецкого «Магдебурга» (1:3).

– Это был наш первый матч на сборах, мы играли под нагрузкой – это всем понятно. Были хорошие моменты, мы все проанализируем и будем двигаться дальше.

– Считаете счет неудовлетворительным?

– Конечно. Мы не реализовали два пенальти, но это футбол, такое случается. Будем работать, чтобы улучшать свою игру, и в следующих поединках показывать лучший футбол.

– Важен ли для вас результат в товарищеских матчах?

– Да, даже на сборах это важно, ведь побеждать всегда приятно. Будем стараться в следующих матчах одерживать победы.

– Перед матчем Андрей Ярмоленко сказал, что в первых матчах мяч не слушается футболистов, как было сегодня?

– Поскольку присутствуют нагрузки, чувствуем усталость. Мы отдавали все силы, старались показывать на поле свой максимум.

– Какой график команды на ближайшее время?

– Завтра по плану две тренировки, будем работать, а через два дня уже следующий матч.

– На матче присутствовали 80 немецких болельщиков, почувствовали футбольную атмосферу?

– Это было немного неожиданно. Я удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики. Это круто.