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  4. «Отдали все силы». Игрок Динамо – о поражении от клуба Бундеслиги 2
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 18:02 |
664
4

«Отдали все силы». Игрок Динамо – о поражении от клуба Бундеслиги 2

Максим Брагару прокомментировал негативный результат в матче против «Магдебурга»

10 января 2025, 18:02 |
664
4
«Отдали все силы». Игрок Динамо – о поражении от клуба Бундеслиги 2
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Полузащитник киевского «Динамо» Максим Брагару прокомментировал поражение в матче против немецкого «Магдебурга» (1:3).

– Это был наш первый матч на сборах, мы играли под нагрузкой – это всем понятно. Были хорошие моменты, мы все проанализируем и будем двигаться дальше.

– Считаете счет неудовлетворительным?

– Конечно. Мы не реализовали два пенальти, но это футбол, такое случается. Будем работать, чтобы улучшать свою игру, и в следующих поединках показывать лучший футбол.

– Важен ли для вас результат в товарищеских матчах?

– Да, даже на сборах это важно, ведь побеждать всегда приятно. Будем стараться в следующих матчах одерживать победы.

– Перед матчем Андрей Ярмоленко сказал, что в первых матчах мяч не слушается футболистов, как было сегодня?

– Поскольку присутствуют нагрузки, чувствуем усталость. Мы отдавали все силы, старались показывать на поле свой максимум.

– Какой график команды на ближайшее время?

– Завтра по плану две тренировки, будем работать, а через два дня уже следующий матч.

– На матче присутствовали 80 немецких болельщиков, почувствовали футбольную атмосферу?

– Это было немного неожиданно. Я удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики. Это круто.

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Динамо Киев товарищеские матчи Магдебург учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Максим Брагару
Дмитро Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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avk2307
Чесно кажучи позорно пропускати 2 голи так ... Висновків не зроблено ніяких. Хай кажуть про 18 річних і перегляди, але пенальті вже в який раз бьють Шапа та Буя коли на полі форварди . Якби забили питань немає, але ж в 10 раз маючи моменти не використовуємо і пропускаємо знову.
Зрозуміло, що збори і перший матч, але пора штрафувати за 3+ голів пропущених і всю команду.
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+2
timoshenko1956
Отпуск затянувся.
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+2
1retro5
Яке позорище
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+1
Alexander Киев
Ладно 0 очків у лізі Європи, там останні із відривом йдуть, але програти команді із 2-ї ліги Німеччини! Це топ  
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+1
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