«Отдали все силы». Игрок Динамо – о поражении от клуба Бундеслиги 2
Максим Брагару прокомментировал негативный результат в матче против «Магдебурга»
Полузащитник киевского «Динамо» Максим Брагару прокомментировал поражение в матче против немецкого «Магдебурга» (1:3).
– Это был наш первый матч на сборах, мы играли под нагрузкой – это всем понятно. Были хорошие моменты, мы все проанализируем и будем двигаться дальше.
– Считаете счет неудовлетворительным?
– Конечно. Мы не реализовали два пенальти, но это футбол, такое случается. Будем работать, чтобы улучшать свою игру, и в следующих поединках показывать лучший футбол.
– Важен ли для вас результат в товарищеских матчах?
– Да, даже на сборах это важно, ведь побеждать всегда приятно. Будем стараться в следующих матчах одерживать победы.
– Перед матчем Андрей Ярмоленко сказал, что в первых матчах мяч не слушается футболистов, как было сегодня?
– Поскольку присутствуют нагрузки, чувствуем усталость. Мы отдавали все силы, старались показывать на поле свой максимум.
– Какой график команды на ближайшее время?
– Завтра по плану две тренировки, будем работать, а через два дня уже следующий матч.
– На матче присутствовали 80 немецких болельщиков, почувствовали футбольную атмосферу?
– Это было немного неожиданно. Я удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики. Это круто.
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