ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров УПЛ попрощался с полузащитником

«Александрия» официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Родионом Плаксой.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Родион дебютировал в составе «Александрии» в домашнем матче против криворожского «Кривбасса» (1:0) в июле 2023 года. Всего за «горожан» в высшем дивизионе отыграл 11 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины, отметившись двумя забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Родионом Плаксой интересуется «Левый Берег».