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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 17:34 |
1131
0

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров УПЛ попрощался с полузащитником

Контракт с Родионом Плаксой был расторгнут по соглашению сторон

10 января 2025, 17:34 |
1131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров УПЛ попрощался с полузащитником
ФК Александрия. Родион Плакса

«Александрия» официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Родионом Плаксой.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Родион дебютировал в составе «Александрии» в домашнем матче против криворожского «Кривбасса» (1:0) в июле 2023 года. Всего за «горожан» в высшем дивизионе отыграл 11 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины, отметившись двумя забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Родионом Плаксой интересуется «Левый Берег».

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Родион Плакса Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта
Дмитро Вус Источник: ФК Александрия
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