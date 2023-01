Стала известна первая финалистка Australian Open

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале представительница Казахстана обыграла двукратную победительницу австралийского мейджора Викторию Азаренко (№24 WTA).

Australian Open. Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Виктория Азаренко – 7:6(4), 6:3

Для Рыбакиной это будет второй финал турниров Grand Slam. Ранее в Австралии она далее третьего круга не заходила. Елена станет первой представительницей Казахстана в финале Australian Open.

Азаренко в третий раз играла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, проиграв впервые.

Елена Рыбакина в матче за титул сразится с Магдой Линетт из Польши или Ариной Соболенко.

A brilliant performance 👏



Elena Rybakina is heading to the #AO2023 women's singles final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/w7vEytvVdX