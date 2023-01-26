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Australian Open
26 января 2023, 12:28 | Обновлено 26 января 2023, 12:38
1044
0

Стала известна первая финалистка Australian Open

Елена Рыбакина переиграла в полуфинале Викторию Азаренко

26 января 2023, 12:28 | Обновлено 26 января 2023, 12:38
1044
0
Стала известна первая финалистка Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале представительница Казахстана обыграла двукратную победительницу австралийского мейджора Викторию Азаренко (№24 WTA).

Australian Open. Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан) – Виктория Азаренко – 7:6(4), 6:3

Для Рыбакиной это будет второй финал турниров Grand Slam. Ранее в Австралии она далее третьего круга не заходила. Елена станет первой представительницей Казахстана в финале Australian Open.

Азаренко в третий раз играла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, проиграв впервые.

Елена Рыбакина в матче за титул сразится с Магдой Линетт из Польши или Ариной Соболенко.

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Елена Рыбакина Виктория Азаренко Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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