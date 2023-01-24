Саутгемптон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 22:00 первый поединок 1/2 финала Кубк английской лиги
24 января проходит первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Саутгемптон» играет против «Ньюкасла».
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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Второй матч будет сыгран 31 января.
Саутгемптон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
YOU REDS ❤️— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 24, 2023
Your #SaintsFC side to take on #NUFC in the #CarabaoCup: pic.twitter.com/qzJUyb9Ark
HOWAY NEWCASTLE! ⚫️⚪️#SOUNEW pic.twitter.com/c44disAAk7— Newcastle United FC (@NUFC) January 24, 2023
События матча
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