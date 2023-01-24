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Кубок английской лиги
Саутгемптон
82 0 : 1
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 января 2023, 22:00 | Обновлено 24 января 2023, 22:14
254
0

Саутгемптон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 22:00 первый поединок 1/2 финала Кубк английской лиги

24 января 2023, 22:00 | Обновлено 24 января 2023, 22:14
254
0
Саутгемптон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ньюкасл

24 января проходит первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Саутгемптон» играет против «Ньюкасла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Второй матч будет сыгран 31 января.

Саутгемптон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
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Ньюкасл Саутгемптон Кубок английской лиги по футболу Саутгемптон - Ньюкасл смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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