24 января проходит первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Саутгемптон» играет против «Ньюкасла».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Второй матч будет сыгран 31 января.

Саутгемптон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

YOU REDS ❤️



Your #SaintsFC side to take on #NUFC in the #CarabaoCup: pic.twitter.com/qzJUyb9Ark