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  4. «Это давно всем известно». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба
Лига Европы
30 января 2025, 10:54 |
1018
1

«Это давно всем известно». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба

Александр Хацкевич оценил уровень защитников украинской команды

30 января 2025, 10:54 |
1018
1
«Это давно всем известно». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал главную проблему команды – специалист считает, что квалификации защитников не хватает для того, чтобы побеждать в Европе:

«Проблема в защите у «Динамо» уже давно. Она возникла не месяц назад и даже не полгода назад. Шовковскому она тоже хорошо известна и он активно ищет сочетания центральных защитников, которые исправят эту ситуацию, экспериментирует, выставляя иногда три центральных защитника. Но, как видим, качество игры в обороне «Динамо» от этого не улучшается.

Почему? Скорее всего дело все же в квалификации игроков. Она не соответствует уровню игры на европейской арене», – поделился мнением Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Хацкевич назвал худшего игрока в составе киевского клуба.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Alexander Киев
Головна проблема клубу, це їх пітушня під назвою глори-дна
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