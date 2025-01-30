«Это давно всем известно». Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал главную проблему команды – специалист считает, что квалификации защитников не хватает для того, чтобы побеждать в Европе:

«Проблема в защите у «Динамо» уже давно. Она возникла не месяц назад и даже не полгода назад. Шовковскому она тоже хорошо известна и он активно ищет сочетания центральных защитников, которые исправят эту ситуацию, экспериментирует, выставляя иногда три центральных защитника. Но, как видим, качество игры в обороне «Динамо» от этого не улучшается.

Почему? Скорее всего дело все же в квалификации игроков. Она не соответствует уровню игры на европейской арене», – поделился мнением Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Хацкевич назвал худшего игрока в составе киевского клуба.