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  4. «Мы видели причину». Легенда Арсенала призвал выставить Зинченко за дверь
Англия
29 января 2025, 12:54 |
2336
9

«Мы видели причину». Легенда Арсенала призвал выставить Зинченко за дверь

Алан Смит не видит больше украинца в лондонской команде

29 января 2025, 12:54 |
2336
9
«Мы видели причину». Легенда Арсенала призвал выставить Зинченко за дверь
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легенда лондонского «Арсенала» Алан Смит посоветовал своему бывшему клубу продать украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэля Жезуса, чтобы подписать форварда «Ньюкасла» Александера Исака.

«Александер Исак все еще, вероятно, будет целью номер один, поскольку он преуспел в АПЛ. У него не будет периода адаптации для того, чтобы привыкнуть к чемпионату. Он также находится в хорошем возрасте – около 25 лет. Он показал в первом матче полуфинала Кубка лиги, каким является замечательным игроком.

Я думаю, нам нужно пригласить какого-то хорошего в техническом плане нападающего, который сможет вписаться в стиль «Арсенала» и, конечно, который будет забивать голы. Считаю, что новый центрфорвард, больше, чем кто-либо другой, поднимет команду и ее боевой дух. Это было бы замечательно, но я не уверен, что это произойдет зимой.

Кого нам необходимо продать? Габриэль Жезус снова получил травму после своего результативного периода. Нам, вероятно, нужно его продать, чтобы освободить деньги на покупку. И Артете надо решить, кого он может выставить за дверь, чтобы получить больше денег.

Зинченко в последнее время не играет. Это двое ребят из «Манчестер Сити». Когда «Манчестер Сити» позволяет соперникам в борьбе за титул подписать пару своих игроков, возникает вопрос: «Почему они это позволяют?» Мы, пожалуй, увидели причину в последние два года», – сказал экс-футболист AceOdds.com.

Смит выступал на позиции форварда и сыграл за «Арсенал» 340 матчей, в которых забил 113 голов.

Сообщалось, что Зинченко принял важное решение относительно будущего.

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Алан Смит Александр Зинченко Арсенал Лондон Габриэл Жезус Александер Исак Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 9
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Harun Bakircioğlu
Этот Алан Смит неблагодарный. Он уже забыл, что представлял собой Арсенал до перехода Жезуса и Зинченко, 5-е место даже в ЛЧ не попадали. Они привнесли то, чего не хватало Арсеналу - прикасавшихся к успеху, к гвардиоловскому. Как только выполнили свою задачу по поднятию морального духа и уверенности, клубу стали не нужны, так как слишком травматичны, а трофеи это длинная дистанция и про надежность. Но и Артета ничего не выиграет с Арсеналом, походу как и Мареска с Челси, у них комплекс подмастерья великого учителя, потому и пришлось от Гвардиолы тащить игроков. Настоящий альфа не позволил бы себе подбирать за конкурентом. Не удивлюсь, если Гвардиола в свой худший год в Сити обойдет их обоих.
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zelc006
Головне, що Трампа ані до чого не закликала!
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0
umnuy2
идиот...в первый сезон зина с жезусом чуть чемпионами вас не сделали.Если бы не жмотились на трансферы в межсезонье то выиграли бы.А так одним составом артета не вытянул.Пошли травмы крайков и всьо.
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