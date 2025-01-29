Легенда лондонского «Арсенала» Алан Смит посоветовал своему бывшему клубу продать украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэля Жезуса, чтобы подписать форварда «Ньюкасла» Александера Исака.

«Александер Исак все еще, вероятно, будет целью номер один, поскольку он преуспел в АПЛ. У него не будет периода адаптации для того, чтобы привыкнуть к чемпионату. Он также находится в хорошем возрасте – около 25 лет. Он показал в первом матче полуфинала Кубка лиги, каким является замечательным игроком.

Я думаю, нам нужно пригласить какого-то хорошего в техническом плане нападающего, который сможет вписаться в стиль «Арсенала» и, конечно, который будет забивать голы. Считаю, что новый центрфорвард, больше, чем кто-либо другой, поднимет команду и ее боевой дух. Это было бы замечательно, но я не уверен, что это произойдет зимой.

Кого нам необходимо продать? Габриэль Жезус снова получил травму после своего результативного периода. Нам, вероятно, нужно его продать, чтобы освободить деньги на покупку. И Артете надо решить, кого он может выставить за дверь, чтобы получить больше денег.

Зинченко в последнее время не играет. Это двое ребят из «Манчестер Сити». Когда «Манчестер Сити» позволяет соперникам в борьбе за титул подписать пару своих игроков, возникает вопрос: «Почему они это позволяют?» Мы, пожалуй, увидели причину в последние два года», – сказал экс-футболист AceOdds.com.

Смит выступал на позиции форварда и сыграл за «Арсенал» 340 матчей, в которых забил 113 голов.

Сообщалось, что Зинченко принял важное решение относительно будущего.