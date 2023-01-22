Саутгемптон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

24 января на «Сент-Мэри» пройдет матч 1/2 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Саутгемптон» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Саутгемптон

Клуб пытается спасти сезон достаточно стандартным способом. Нынешний владелец, Драган Солак, снова тратит деньги на новичков пусть и не на уровне «Челси», но достаточно активно. Оршич и Карлос Алькарас - достаточно сильные игроки, но им нужно влиться в коллектив «с ходу». Причем «святые» все еще находятся на дне таблицы, и долго смена Ральфа Хазенхюттля на Натана Джонса не давала изменений, как минимум положительных. Тем удивительнее то, что «Сотон» и дальше демонстрирует свой «кубковый» характер. Аутсайдер АПЛ обыграл на выезде 2-1 «Кристал Пэлас». А через какие-то 4 дня и вовсе команда создала здесь же, на «Сент-Мэри», создала громкую сенсацию, оформив 2-0 с «Манчестер Сити». Теперь до финала остался буквально 1 шаг, но не менее непростой.

Ньюкасл

Команда год назад была в Премьер-Лиге где-то в такой же ситуации, как нынешний «Саутгемптон». И только в 2022-м году начал выражаться эффект от работы на тренерском посту Эдди Хау, как и усиление игры за счет тех сильных новичков, что были приобретены за счет громадных влияний от нынешних владельцев из Саудовской Аравии. Рывок продолжился в новом сезоне, и там «черно-белые» по праву претендуют на звание одной из главных сенсаций. Они ведь не только в полуфинал Кубка Лиги пробились. Клуб уверенно проходит АПЛ, держась на 3-м месте, выше многих грандов, начиная от «Манчестер Юнайтед» и заканчивая «Челси» с «Ливерпулем». Впрочем, не стоит забывать о том, что недавно было поражение скромнейшему «Шеффилд Уэнсдей».

Статистика личных встреч

У «Ньюкасла» было 3 победы при 1 ничьей в 4-х крайних очных поединках. В том числе осенью здесь же, на «Сент-Мэри», «Саутгемптон» был разгромлен 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что не сможет «Ньюкасл» повторить крупный результат. Но без проблем выиграет снова - ставим на гостей с коэффициентом - 1,87 по Parimatch.