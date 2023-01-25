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Кубок английской лиги
Саутгемптон
24.01.2023, FT 0 : 1
Ньюкасл
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Англия
25 января 2023, 00:23 | Обновлено 25 января 2023, 00:31
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0

Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом полуфинальном матче Кубка лиги

Ответную игру через неделю, 31 января, сороки проведут дома

25 января 2023, 00:23 | Обновлено 25 января 2023, 00:31
105
0
Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом полуфинальном матче Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард Жоэлинтон, которому ассистировал Александер Исак.

Ответная игра состоится 31 января на домашней арене «Ньюкасла».

В другом полуфинале 25 января и 1 февраля сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч, 24 января

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоэлинтон, 73

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Ньюкасл Саутгемптон Кубок английской лиги по футболу Саутгемптон - Ньюкасл Жоэлинтон
Источник Sport.ua
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