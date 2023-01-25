Кубок английской лиги
24.01.2023, FT 0 : 1
Англия25 января 2023, 00:23 | Обновлено 25 января 2023, 00:31
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Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом полуфинальном матче Кубка лиги
Ответную игру через неделю, 31 января, сороки проведут дома
25 января 2023, 00:23 | Обновлено 25 января 2023, 00:31
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В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 1:0.
Единственный гол на 73-й минуте забил форвард Жоэлинтон, которому ассистировал Александер Исак.
Ответная игра состоится 31 января на домашней арене «Ньюкасла».
В другом полуфинале 25 января и 1 февраля сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».
Кубок английской лиги
1/2 финала. Первый матч, 24 января
Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1
Гол: Жоэлинтон, 73
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