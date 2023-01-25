Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом полуфинальном матче Кубка лиги

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард Жоэлинтон, которому ассистировал Александер Исак.

Ответная игра состоится 31 января на домашней арене «Ньюкасла».

В другом полуфинале 25 января и 1 февраля сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч, 24 января

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоэлинтон, 73