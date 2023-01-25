Кубок английской лиги
24.01.2023, FT 0 : 1
Англия25 января 2023, 02:59 | Обновлено 25 января 2023, 03:02
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Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1. Сороки почти на Уэмбли. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Кубка английской лиги
25 января 2023, 02:59 | Обновлено 25 января 2023, 03:02
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Во вторник, 24 января, в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 1:0.
Единственный гол на 73-й минуте забил форвард Жоэлинтон, которому ассистировал Александер Исак. Ответная игра состоится 31 января на домашней арене «Ньюкасла».
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч, 24 января
Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1
Гол: Жоэлинтон, 73
События матча
86’
Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
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