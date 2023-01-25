Во вторник, 24 января, в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард Жоэлинтон, которому ассистировал Александер Исак. Ответная игра состоится 31 января на домашней арене «Ньюкасла».

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч, 24 января

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоэлинтон, 73