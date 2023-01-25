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Кубок английской лиги
Саутгемптон
24.01.2023, FT 0 : 1
Ньюкасл
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Англия
25 января 2023, 02:59 | Обновлено 25 января 2023, 03:02
60
0

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1. Сороки почти на Уэмбли. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Кубка английской лиги

25 января 2023, 02:59 | Обновлено 25 января 2023, 03:02
60
0
Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1. Сороки почти на Уэмбли. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 24 января, в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард Жоэлинтон, которому ассистировал Александер Исак. Ответная игра состоится 31 января на домашней арене «Ньюкасла».

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч, 24 января

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоэлинтон, 73

События матча

86’
Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
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Саутгемптон Ньюкасл Саутгемптон - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Жоэлинтон
Источник Sport.ua
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