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  4. Сидорчук назвал игрока, который станет легендой Динамо
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 10:46 |
889
2

Сидорчук назвал игрока, который станет легендой Динамо

Сергей похвалил Тараса Михавко

30 января 2025, 10:46 |
889
2
Сидорчук назвал игрока, который станет легендой Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук назвал молодого игрока киевского клуба, который может стать легендой «бело-синих» в будущем.

«Я уже таких молодых не застал. Михавко может быть, если останется надолго. Отношение, мне кажется, у него правильное.

У нас в футболе любят делать прогнозы, но это такое. Сначала все сообщество журналистов парня какого-то поднимает, а потом через полгода, если что-то не так, пытаются травить. Я не хочу сейчас о ком-то говорить, что он будет 100% легендой. Еще сам футболист должен решить, где он хочет и как он хочет быть», – сказал Сидорчук.

Ранее Сергей Сидорчук назвал лидера нынешней сборной Украины.

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Тарас Михавко Сергей Сидорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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