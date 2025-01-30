Сидорчук назвал игрока, который станет легендой Динамо
Сергей похвалил Тараса Михавко
Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук назвал молодого игрока киевского клуба, который может стать легендой «бело-синих» в будущем.
«Я уже таких молодых не застал. Михавко может быть, если останется надолго. Отношение, мне кажется, у него правильное.
У нас в футболе любят делать прогнозы, но это такое. Сначала все сообщество журналистов парня какого-то поднимает, а потом через полгода, если что-то не так, пытаются травить. Я не хочу сейчас о ком-то говорить, что он будет 100% легендой. Еще сам футболист должен решить, где он хочет и как он хочет быть», – сказал Сидорчук.
Ранее Сергей Сидорчук назвал лидера нынешней сборной Украины.
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