ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Украинец поразил всех своей уверенностью и скоростью
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик установил не только свой личный рекорд скорости, но и новый рекорд скорости сезона АПЛ 2022/23.
Персональный тренер Михаила Дмитрий Чаповский в своем Instagram опубликовал видео, где Мудрик занимается в спортзале. Чаповский подписал видео:
«37.00... Это не температура. Это скорость Михаила Мудрика в матче против «Ливерпуля».
Отметим, что украинец дебютировал в АПЛ в футболке «синих» в поединке 21-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля». Мудрик появился на поле на 55-й минуте игры. Действия украинца поразили всех болельщиков «Челси».
Статистический портал Opta сообщил, что Мудрик развил скорость в 36.63 км/ч в этой игре. Такой показатель – лучший результат по скорости в текущем сезоне АПЛ.
Интересно, что Мудрик обновил также и свой личный рекорд скорости. Предыдущим лучшим результатом Михаила была скорость в 34.9 км/ч в матче Лиги чемпионов за донецкий «Шахтер» против «Селтика».
36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.— OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2023
36.63 - Mykhailo Mudryk
36.61 - Anthony Gordon
36.53 - Darwin Núñez
36.22 - Erling Haaland
36.09 - Denis Zakaria
Flash. pic.twitter.com/xYBBWhPb9T
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