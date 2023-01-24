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  4. ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Англия
24 января 2023, 14:15 | Обновлено 24 января 2023, 14:32
1220
3

ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ

Украинец поразил всех своей уверенностью и скоростью

24 января 2023, 14:15 | Обновлено 24 января 2023, 14:32
1220
3
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Джеймс Милнер

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик установил не только свой личный рекорд скорости, но и новый рекорд скорости сезона АПЛ 2022/23.

Персональный тренер Михаила Дмитрий Чаповский в своем Instagram опубликовал видео, где Мудрик занимается в спортзале. Чаповский подписал видео:

«37.00... Это не температура. Это скорость Михаила Мудрика в матче против «Ливерпуля».

Отметим, что украинец дебютировал в АПЛ в футболке «синих» в поединке 21-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля». Мудрик появился на поле на 55-й минуте игры. Действия украинца поразили всех болельщиков «Челси».

Статистический портал Opta сообщил, что Мудрик развил скорость в 36.63 км/ч в этой игре. Такой показатель – лучший результат по скорости в текущем сезоне АПЛ.

Интересно, что Мудрик обновил также и свой личный рекорд скорости. Предыдущим лучшим результатом Михаила была скорость в 34.9 км/ч в матче Лиги чемпионов за донецкий «Шахтер» против «Селтика».

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Источник Opta
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Mr Voevudskiy
А ведь это он еще форму не набрал.. ух
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Andrey_1992
майбутня зірка збірної України, у нас росте другий Шевченко
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