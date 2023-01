ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик установил не только свой личный рекорд скорости, но и новый рекорд скорости сезона АПЛ 2022/23.

Персональный тренер Михаила Дмитрий Чаповский в своем Instagram опубликовал видео, где Мудрик занимается в спортзале. Чаповский подписал видео:

«37.00... Это не температура. Это скорость Михаила Мудрика в матче против «Ливерпуля».

Отметим, что украинец дебютировал в АПЛ в футболке «синих» в поединке 21-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля». Мудрик появился на поле на 55-й минуте игры. Действия украинца поразили всех болельщиков «Челси».

Статистический портал Opta сообщил, что Мудрик развил скорость в 36.63 км/ч в этой игре. Такой показатель – лучший результат по скорости в текущем сезоне АПЛ.

Интересно, что Мудрик обновил также и свой личный рекорд скорости. Предыдущим лучшим результатом Михаила была скорость в 34.9 км/ч в матче Лиги чемпионов за донецкий «Шахтер» против «Селтика».

36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 - Mykhailo Mudryk

36.61 - Anthony Gordon

36.53 - Darwin Núñez

36.22 - Erling Haaland

36.09 - Denis Zakaria



Flash. pic.twitter.com/xYBBWhPb9T