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  4. Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
Лига чемпионов
16 сентября 2022, 15:38 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:46
1944
2

Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега

В матче с «Селтиком» Михаил разбежался почти до 35 км в час

16 сентября 2022, 15:38 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:46
1944
2
Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 1:1.

Полузащитник Михаил Мудрик, отличившийся голом в составе «горняков», установил в этом матче рекорд донецкого клуба по скорости бега.

21-летний футболист разбежался до 34,9 км в час. Ранее никто в «Шахтере» не показывал подобных показателей.

Напомним, Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов.

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Михаил Мудрик Селтик Шахтер Донецк показатель xG Лига чемпионов Шахтер - Селтик
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Источник Sport.ua
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AЛВ
Круто,що біжить швидше за автопром московії.!!!
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+2
Ἡλίας
Помаранчевый гепард   
Хотя Усэйн Болт бегал аж 44,7 км/час. Так что есть над чем работать.
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+1
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