Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
В матче с «Селтиком» Михаил разбежался почти до 35 км в час
В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 1:1.
Полузащитник Михаил Мудрик, отличившийся голом в составе «горняков», установил в этом матче рекорд донецкого клуба по скорости бега.
21-летний футболист разбежался до 34,9 км в час. Ранее никто в «Шахтере» не показывал подобных показателей.
Напомним, Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов.
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