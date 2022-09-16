Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 1:1.

Полузащитник Михаил Мудрик, отличившийся голом в составе «горняков», установил в этом матче рекорд донецкого клуба по скорости бега.

21-летний футболист разбежался до 34,9 км в час. Ранее никто в «Шахтере» не показывал подобных показателей.

Напомним, Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов.