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Шахтер Донецк
14.09.2022, FT 1 : 1
Селтик
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:58
2579
25

Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве

Коллектив Игора Йовичевича временно сохранил лидерскую позицию в группе

14 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:58
2579
25
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
ФК Шахтер Донецк

На прошлой неделе «Шахтер» в статусе явного аутсайдера с разгромным счетом победил немецкий «РБ Лейпциг» (4:1), поэтому от «горняков» украинские болельщики ждали победы и в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком». Однако букмекеры перед началом отдавали предпочтение шотландскому клубу, так что поединок не мог быть простым.

Практически с самого начала встречи чемпион Шотландии захватил инициативу и начал создавать опасные моменты один за другим. Как следствие, «Селтик» добился успеха уже на 11-й минуте: в быстрой контратаке Хакшабанович с левого фланга покатил мяч к вратарской на Хатате, и тот заставил Трубина капитулировать.

Подопечные Игора Йовичевича не опустили руки и довольно быстро смогли отыграться. Вскоре после экватора первого тайма Судаков вывел Мудрика на свидание с голкипером, а Михаил воспользовался своим шансом и отличился голом во втором матче Лиги чемпионов подряд, восстановив статус-кво.

А уже спустя две минуты после передачи от Мудрика забил Швед, отличившийся дублем в воротах «Лейпцига», но взятие ворот в исполнении Марьяна не было засчитано, поскольку ассистент перед пасом выпустил мяч за лицевую линию. На перерыв команды ушли с равным счетом на табло.

Во втором тайме «Селтик» продолжал пытаться играть первым номером, однако «кельты» после первой 45-минутки заметно подустали, им, очевидно, не хватало скорости. Впрочем, «горняки» выглядели не свежее своих соперников и имели гораздо меньше шансов на взятие ворот.

Неплохую возможность забить второй гол гости имели на 46-й минуте, когда Анатолий Трубин отразил дальний удар Жоты. Голкипер был обязан справляться с этой угрозой, но сделал это с трудом и не смог зафиксировать мяч в руках. Футболисты «Шахтера», в свою очередь, совсем редко подходили к воротам Джо Харта.

Getty Images/Global Images Ukraine

Откровенно говоря, «Селтик» был гораздо ближе к тому, чтобы вырвать победу в поединке. В концовке шотландский клуб создал несколько очень опасных моментов. «Шахтер» полностью прижался к воротам и пытался дотянуть до финального свистка, чтобы взять одно очко, что, к счастью, все-таки удалось сделать.

1:1 в Варшаве – «Шахтер» во втором матче подряд взял очки и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка. «Селтик» набрал первый балл и пока располагается на третьей строчке. Обойти «горняков» сегодня может мадридский «Реал», который совсем скоро примет «Лейпциг» на «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

«Шахтер» – «Селтик» - 1:1

Мудрик, 29 – Бондаренко, 11 (авт.)

Енц, 52

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Л. Тейлор – Степаненко – Мудрик, Судаков (Очеретько, 77), Бондаренко (Джурасек,74), Зубков (Траоре, 61) – Швед (Петряк, 61).

«Селтик»: Харт – Г. Тейлор, Енц, Картер-Уикерс, Юранович – Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, О'Райли (Муй, 68) – Жота (Абада, 86), Фурухаси (Якумакис, 68), Хакшабанович (Маэда, 46).

Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - СЕЛТИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рео Хататэ (Селтик).
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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Селтик отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 26
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elPadrino
приятно видеть практически украинский состав в команде
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+8
Alexander Киев
Молодці! До матчів ЛЧ не міг і уявити що візьмемо 4 очки в групі! Супер! Браво Шахтар! Надважливий результат. Заробили і грошей, підняли і рейтинг в таблиці коефіцієнтів 💪🇺🇦👍
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+8
Александр Ад
кожне очко дуже важливе,
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+7
Злий Глобинець
Ну що ж, нічия теж непогано. Тим більше, гірники до матчу-відповіді в Шотландії ще дужче зіграються, набудуть досвіду. По великому рахунку, такий Селтік можна бити й на його полі.
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Maks_krot
4 очка ,в двух матчах в такой группе ,это уже норм ,шансы есть и будут  и на второе и на 3 место ,даже после двух матчах с Реалом,может и с Реалом будет сенсация , игра так себе ,во втором тайме вообще без атак ,ну главное чтобы травмы были не серьезные у Судакова и Степаненко ,а так норм в такое время трудное  таким составом !!Молодцы !!!!!!
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+6
roman75zpr
Нормально, Селтик не подарок. Мудрик дорожает )
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+6
romanchik.8409
Результат на табло...А то,кто говорит о везении.. Везение необходимо заслужить.А так 4 очка в копилке 
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+5
Назар Пундяк Fin
Головне перегнали свинособак у ретингу Уєфа)))
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+4
BARA.bass
Да всё хорошо, да игра тяжёлая особенно 2 тайм.
Но команда с каждой игрой прибавляет, и это самое главное.
Я болельшик ШАХТЁРА, но я не верил до начала группы что команда возьмёт хоть какие то очки, и таких как я было много.
Команда построилась на колене, из молодых не опытных игроков, но талантливых.
Так что всё нормально, команда есть, и прогресс виден с каждым днём.
Болельщиков Шахтёра поздравляю с ничьей, это очень хороший результат, пусть чуть и на фарте.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Після 10-15 хвилин здавалось ,що погані справи, але далі до кінця тайму непогано грали.
Другий тайм провалили, але нічию відстояли, хоч і не без фарту.
Одне очко в скарбничку України також непогано.
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+3
Ярослав 999
У Селтіка друга поразка... що
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+2
Злий Глобинець
Бачу тут купа нових аккаунтів з'явилася. Аккурат під матч Шахтаря. Є підозра, що це суркісоботи. Але побачимо.
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+2
Злий Глобинець
А тепер, хлопці, глянем на Реал з Лейпцигом
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+1
u6464u
жесточайший отскок , фарт неймоверный, эта ничья равна победе.
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+1
Nordenus
Отскочила Шахта. Второй тайм полный мрак... Кто то видел вообще Мудрика или Траоре во втором тайме?..
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+1
lizerginnn
ну і дичину навалює автор.Шахтар у другому матчі поспіль взяв очки та продовжує очолювати турнірну таблицю групи F, маючи в активі чотири очки. У Селтіка друга поразка і, як і раніше, нуль у графі набраних балів.
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0
yuriy_kent
Дуже слабка гра. Нічия як перемога по такій грі. 
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0
kadaad
Думал во втором тайме Шахтер додавит шотландцев, но не тут-то было, тупо начали играть на удежание. Особенно все эти валидолбные пасы назад от штрафной соперника.
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0
Роман
Пощастило. Йові притаманно везіння. Чи надовго його вистачить...
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0
Тарас Михайлович
Де ж тій грі взятися, як м'яч у вихованців Шахтаря відлітає, як від стіни. Зубков, Бондаренко, Судаков, Петряк, Бондар, Тейлор ніякі. Трубін помиляється. Ні швидкості, ні техніки, ні сміливості. На рівні Мудрик, та й Швед хоч по воротах бив. Усіх з нічиєю у грі на виїзді
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-1
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