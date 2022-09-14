Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве

На прошлой неделе «Шахтер» в статусе явного аутсайдера с разгромным счетом победил немецкий «РБ Лейпциг» (4:1), поэтому от «горняков» украинские болельщики ждали победы и в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком». Однако букмекеры перед началом отдавали предпочтение шотландскому клубу, так что поединок не мог быть простым.

Практически с самого начала встречи чемпион Шотландии захватил инициативу и начал создавать опасные моменты один за другим. Как следствие, «Селтик» добился успеха уже на 11-й минуте: в быстрой контратаке Хакшабанович с левого фланга покатил мяч к вратарской на Хатате, и тот заставил Трубина капитулировать.

Подопечные Игора Йовичевича не опустили руки и довольно быстро смогли отыграться. Вскоре после экватора первого тайма Судаков вывел Мудрика на свидание с голкипером, а Михаил воспользовался своим шансом и отличился голом во втором матче Лиги чемпионов подряд, восстановив статус-кво.

А уже спустя две минуты после передачи от Мудрика забил Швед, отличившийся дублем в воротах «Лейпцига», но взятие ворот в исполнении Марьяна не было засчитано, поскольку ассистент перед пасом выпустил мяч за лицевую линию. На перерыв команды ушли с равным счетом на табло.

Во втором тайме «Селтик» продолжал пытаться играть первым номером, однако «кельты» после первой 45-минутки заметно подустали, им, очевидно, не хватало скорости. Впрочем, «горняки» выглядели не свежее своих соперников и имели гораздо меньше шансов на взятие ворот.

Неплохую возможность забить второй гол гости имели на 46-й минуте, когда Анатолий Трубин отразил дальний удар Жоты. Голкипер был обязан справляться с этой угрозой, но сделал это с трудом и не смог зафиксировать мяч в руках. Футболисты «Шахтера», в свою очередь, совсем редко подходили к воротам Джо Харта.

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Откровенно говоря, «Селтик» был гораздо ближе к тому, чтобы вырвать победу в поединке. В концовке шотландский клуб создал несколько очень опасных моментов. «Шахтер» полностью прижался к воротам и пытался дотянуть до финального свистка, чтобы взять одно очко, что, к счастью, все-таки удалось сделать.

1:1 в Варшаве – «Шахтер» во втором матче подряд взял очки и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка. «Селтик» набрал первый балл и пока располагается на третьей строчке. Обойти «горняков» сегодня может мадридский «Реал», который совсем скоро примет «Лейпциг» на «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

«Шахтер» – «Селтик» - 1:1

Мудрик, 29 – Бондаренко, 11 (авт.)

Енц, 52

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Л. Тейлор – Степаненко – Мудрик, Судаков (Очеретько, 77), Бондаренко (Джурасек,74), Зубков (Траоре, 61) – Швед (Петряк, 61).

«Селтик»: Харт – Г. Тейлор, Енц, Картер-Уикерс, Юранович – Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, О'Райли (Муй, 68) – Жота (Абада, 86), Фурухаси (Якумакис, 68), Хакшабанович (Маэда, 46).

Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - СЕЛТИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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