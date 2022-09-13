Шахтер Донецк

14 сентября в рамках второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с «Селтиком». Матч лучших коллективов прошлого сезона Украины и Шотландии состоится в Варшаве на стадионе имени Юзефа Пилсудского – номинально домашнем поле «горняков».

Шахтер

Перед игрой с чемпионами Шотландии «горняки» в рамках четвертого тура УПЛ победили «Черноморец» - 2:1. Матч получился очень сложным для подопечных Йовичевича. «Шахтер» первым пропустил, а победный гол забил на последних секундах встречи. Причем гол получился очень курьезным: мяч после удара Очеретько угодил в Траоре, и от ноги Лассины залетел в ворота.

Сразу после игры с одесситами «Шахтер» отбыл в Варшаву. В столице Польши дончане готовились к поединку второго тура ЛЧ на тренировочной базе «Легии».

В лазарете «горняков» - лишь один пациент: Виктор Корниенко. Однако защитник отправился с командой на игру против «Селтика», дабы поддержать партнеров морально.

У Йовичевича сейчас есть фактически по два равноценных исполнителя на каждое игровое звено, поэтому угадать стартовый состав команды весьма сложно. Но не исключено, что с некоторыми оговорками хорватский специалист продублирует победный состав с матча первого тура ЛЧ – против «Лейпцига».

Для полузащитника «горняков» Шведа игра против «Селтика» априори будет особенной. В свое время Марьян играл в этом клубе, но безуспешно: так и не смог закрепиться. Видится, что теперь полузащитнику будет что доказать своей бывшей команде.

Игор Йовичевич, главный тренер «Шахтера»:

- «Селтик» - хороший оппонент с отличными игроками, командными действиями. После игры с «Черноморцем» уже переключаемся на «Селтик». Я запрещал футболистам думать о «Селтике» до матча, но, знаете, они молодые пацаны, мы молодая команда, и не намеренно, а где-то в подсознании они думают о том, что за четыре дня есть матч в Лиге чемпионов. И, возможно, где-то они разделили концентрацию на игру УПЛ. Не могу им ни в чем упрекнуть – это нормальный процесс. А мы должны научить их, когда строим команду, что после ЛЧ и выплеска энергии нужно уметь на таком же высоком уровне играть и в чемпионате.

Селтик

Поражение «Селтика» от «Реала» в первом туре Лиги чемпионов смотрится вполне логичным, если исходить сугубо из логики того матча. Тем не менее, оно стоит особняком в череде последних игр «бело-зеленых», так как они до этого постоянно выигрывали: одержали семь побед подряд.

В частности, в чемпионате Шотландии «кельты» уверенно занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

В стартовых шести турах чемпионата Шотландии подопечные Постекоглу забили аж 25 мячей, пропустив при этом лишь один. В последний на данный момент игровой день внутреннего первенства «Селтик» разгромил своего принципиального соперника – «Рейнджерс» - 4:0. А до этого на выезде был уничтожен «Данди Юнайтед» - 9:0.

Накануне матча против «Шахтера» шотландская команда получила незапланированные выходные. Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ поединки седьмого тура чемпионата были перенесены на более поздний срок.

Ангелос Постекоглу, главный тренер «Селтика»:

- Каждая игра Лиги чемпионов – очень важная для нас, так как это возможность приобрести новый опыт. А еще это возможность показать, что ты сильнее соперника. Для этого мы должны быть лучше своего оппонента и на своей, и на чужой половине поля.

Личные встречи

Предстоящий поединок станет для соперников пятой очной дуэлью. Пока что – паритет: оппоненты одержали по две победы. Побеждали исключительно в домашних стенах (в групповом турнире ЛЧ в 2004 и 2007 годах).

Прогноз

В первом туре чемпионской Лиги «Шахтер» в феерическом стиле разгромил на выезде «Лейпциг», тогда как «Селтик» при поддержке своих болельщиков крупно уступил «Реалу». Казалось бы, фаворит в противостоянии лучших команд Украины и Шотландии очевиден. Но не все так просто.

Игра против «кельтов» обещает стать для «горняков» более сложным испытанием, нежели матч против немецких «быков». Потому что там были явные проблемы у соперника с реализацией, возможно, была и недооценка.

Игра в Варшаве будет, по всей видимости, иной – тяжелой, вязкой, контактной. В таких случаях на первый план выходят не столько эмоции, сколько игровая дисциплина и «физика». А в этом плане у гостей будет небольшое преимущество. К тому же, скорее всего, «кельты» попытаются сыграть на контратаках – такая манера игры будет очень неудобной для дончан.

Тем не менее, предположим, что «горнякам» за счет высокой скорости и неплохой индивидуальной техники удастся добыть минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Швед, Мудрик, Бондаренко, Траоре

«Селтик»: Харт, О'Райли, Хатале, Макгрегор, Тейлор, Йенц, Картер, Юранович, Якумакис, Абада, Жота.

14 сентября, среда