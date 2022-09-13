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Шахтер Донецк
14.09.2022 19:45 - : -
Селтик
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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 14:08 |
298
0

Шахтер – Селтик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

13 сентября 2022, 14:08 |
298
0
Шахтер – Селтик. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 14-го сентября, состоится поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и шотландский «Селтик». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 19:45.

Коллектив Игора Йовичевича стартовал в текущей еврокампании с неожиданного успеха в матче против РБ «Лейпциг» и теперь «горняков» уже никто не будет воспринимать как аутсайдера квартета. Есть возможность закрепить успех перед уходом на международную паузу – для этого необходимо обыграть еще и шотландский «Селтик», против которого в последний раз команда играла еще в сезоне-2007/08. К слову, на данный момент в личных встречах каждая из сторон сохраняет за собой по две победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Селтик». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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