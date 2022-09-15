ЙОВИЧЕВИЧ: «Этот Селтик агрессивен в прессинге, не давал дышать вообще»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал ничью в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1):

– Это был тяжелый матч. Я вас уверяю, что каждой команде было бы непросто с таким «Селтиком». Это лучший «Селтик» за последние 20 лет – с хорошим тренером и с очень динамичными футболистами, которые очень быстро вступают в отбор мяча после потери, очень агрессивны в прессинге, не дают «дышать» вообще. Если вы видели, то в первом матче они должны были забивать 4 мяча «Реалу». Проиграли 0:3, но до 60-й минуты «Селтик» превосходил мадридцев и по моментам, и по игре. Так что мы здесь не говорим о случайности, мы готовились очень серьезно. Они имеют больше опыта, у них интернациональный состав с высокой стоимостью игроков, они являлись фаворитами.

Мы знали, что начало матча будет агрессивным, и выдержать этот момент для нас было очень важно. Но они забили. Они чувствовали поддержку своих болельщиков, которые их все время толкали вперед и давали энергию. Но есть одна вещь, очень важная для нас, для нашей команды, которая является молодой, талантливой, дисциплинированной и с характером, – это, когда ты пропускаешь, то возвращаешься в игру, возвращаешься в матч. И мы должны чувствовать гордость, это важно для молодых ребят, что ты снова взял мяч в ноги, контролировал мяч и вернулся в игру. И, забив гол, можно было забивать еще: был сантиметровый офсайд, но ощущение было, что мы как минимум на одном уровне играем, потому что у нас мяч, мы можем думать. И их прессинг уже не был настолько успешным, потому что мы чувствовали себя уверенно.

Во втором тайме, конечно, они навязали свою игру, было несколько вынужденных замен, но каждый игрок, который выходил у соперника, был еще дороже по стоимости. Так что для нас это очень хороший опыт. Думаю, что не давали сопернику создавать много моментов. Знали, за кого мы играем: понимаем, что нас поддерживали люди на трибунах, давали нам импульс, плюс 40 миллионов украинцев, которые находятся в своей стране, которые 100% смотрели наш матч и давали нам энергию. Так что это очко, можно сказать, очень хороший результат. Не только потому, что взяли балл, но еще и забрали 2 очка у «Селтика». Это может быть важно, потому что никогда не знаешь, как будет дальше. Должны гордиться, что команда показала характер, билась до конца и невозможное сделала возможным. То, что считали все невозможным против «Лейпцига», мы сделали возможным. Это и есть самое сложное – когда ты терпишь, то должен думать только о невозможном. И если не можешь выиграть, то не проиграй. И за эту энергию, этот характер Бог помогает в конце концов.

– Вы сказали об атмосфере на трибунах, а как вы себя чувствуете в Варшаве? Можно ли сказать, что ощущаете себя здесь как дома?

– Не могу так сказать, потому что мы здесь только два дня и еще даже не увидели город. Надеюсь, после перерыва на сборные, после выходных мы вернемся сюда, в Варшаву, и сможем больше познакомиться с городом. Будем тренироваться тут до нашего следующего матча в чемпионате Украины. Но мы благодарны «Легии» (Варшава) за то, что можем тренироваться в оптимальных условиях на их спортивной базе. И Варшава как город очень красивая. Это не обсуждается. Это один из лучших городов в Европе. И мы хотим поблагодарить болельщиков, которые находились сегодня на стадионе, – мы очень хорошо чувствовали их поддержку, они нас просто несли вперед. И были даже моменты, когда мы не ощущали усталости, – просто соединились с трибунами и летали по полю за каждым мячом. Так что еще раз спасибо всем, кто был на стадионе. А в Варшаву еще вернемся после перерыва.

– Через несколько недель вам предстоит дважды сыграть с мадридским «Реалом». Как готовитесь к матчам с этим непростым соперником?

– Прежде всего хочу отдохнуть после этих двух матчей и напряженных нагрузок – психологических, эмоциональных. И уже когда будем подходить к матчу с «Реалом», то начнем готовиться к ним как тактически, так и командно. В одном матче все возможно. Один матч всегда может выиграть не фаворит. И в тот день они должны доказать, что они лучше. Они действительно фавориты – это лучший клуб в мире. Для меня было большой честью играть за этот клуб на протяжении пяти лет – с 1991 по 1996 год. И это клуб, который шлифовал меня как личность. Я очень благодарен многим людям, работающим там сейчас, которые играли со мной в то время. Будет очень большой вызов, хорошие воспоминания – сыграть с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», где я выступал как футболист. Очень много таких компонентов, которые вызывают у меня гордость. Но до этого момента есть еще немного времени: хотим отойти, отдохнуть, набраться новых эмоций и потом успешно сыграть против лучшего клуба на свете.