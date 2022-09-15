Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов

В матче второго тура Лиги чемпионов лидер «Шахтера» Михаил Мудрик забил гол, который позволил его команде набрать одно очко в противостоянии с «Селтиком» (1:1).

Это четвертое результативное действие молодого украинского футболиста на групповом этапе.

Ранее Мудрик забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «РБ Лейпциг» (4:1). Четыре очка Михаила по системе «гол+пас» – лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.