Лига чемпионов15 сентября 2022, 22:07 |
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Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов
Михаил набрал уже четыре очка
15 сентября 2022, 22:07 |
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В матче второго тура Лиги чемпионов лидер «Шахтера» Михаил Мудрик забил гол, который позволил его команде набрать одно очко в противостоянии с «Селтиком» (1:1).
Это четвертое результативное действие молодого украинского футболиста на групповом этапе.
Ранее Мудрик забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «РБ Лейпциг» (4:1). Четыре очка Михаила по системе «гол+пас» – лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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