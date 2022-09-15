Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 22:07 |
418
1

Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов

Михаил набрал уже четыре очка

15 сентября 2022, 22:07 |
418
1
Мудрик лидирует по системе гол+пас после двух туров Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче второго тура Лиги чемпионов лидер «Шахтера» Михаил Мудрик забил гол, который позволил его команде набрать одно очко в противостоянии с «Селтиком» (1:1).

Это четвертое результативное действие молодого украинского футболиста на групповом этапе.

Ранее Мудрик забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «РБ Лейпциг» (4:1). Четыре очка Михаила по системе «гол+пас» – лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

По теме:
Грэм ПОТТЕР: «Мы не на той позиции в группе, на которой хотим быть»
После матча Лиги чемпионов. Шахтер получил 5 выходных дней
Богдан ШЕРШУН: «Мудрику осталось подтянуть игру при обороне»
Шахтер Донецк Михаил Мудрик Селтик Лига чемпионов Шахтер - Селтик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко перенес операцию. В Динамо рассказали о восстановлении хавбека
Футбол | 15 сентября 2022, 18:38 0
Шапаренко перенес операцию. В Динамо рассказали о восстановлении хавбека
Шапаренко перенес операцию. В Динамо рассказали о восстановлении хавбека

Игрок поможет команде только во второй половине сезона

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 15 сентября 2022, 11:00 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Футбол | 14.09.2022, 21:40
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 15.09.2022, 01:15
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Теннис | 15.09.2022, 16:33
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
изи
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
14.09.2022, 05:29 2
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49 34
Бокс
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48
Теннис
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
13.09.2022, 22:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности