ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет

14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».

На 29-й минуте горняки сравняли счет. Михаил Мудрик получил пас вразрез от Георгия Судакова, выиграл забег на скорость у защитника и точно направил мяч в сетку!

ГОЛ! 1:1. Михаил Мудрик, 29 мин.