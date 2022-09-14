Лига чемпионов14 сентября 2022, 20:38 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:00
8142
1
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
«Шахтер» и «Селтик» ушли на перерыв при равном счете 1:1
14 сентября 2022, 20:38 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:00
8142
1
14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На 29-й минуте горняки сравняли счет. Михаил Мудрик получил пас вразрез от Георгия Судакова, выиграл забег на скорость у защитника и точно направил мяч в сетку!
ГОЛ! 1:1. Михаил Мудрик, 29 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2022, 23:59 7
Голы в начале 2-го тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане
Бокс | 14 сентября 2022, 16:49 11
Американец не считает Джошуа серьезным соперником
Футбол | 14.09.2022, 20:23
Футбол | 13.09.2022, 22:59
Бокс | 14.09.2022, 05:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
мбаппе тоже тупо бігунок...за 150 лямов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2022, 06:50
13.09.2022, 15:55 1
13.09.2022, 18:43 4
14.09.2022, 14:40 5
12.09.2022, 16:18 11
14.09.2022, 11:10 5
12.09.2022, 20:30 1
12.09.2022, 20:17 7