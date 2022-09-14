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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 20:38 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:00
8142
1

ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет

«Шахтер» и «Селтик» ушли на перерыв при равном счете 1:1

14 сентября 2022, 20:38 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:00
8142
1
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».

На 29-й минуте горняки сравняли счет. Михаил Мудрик получил пас вразрез от Георгия Судакова, выиграл забег на скорость у защитника и точно направил мяч в сетку!

ГОЛ! 1:1. Михаил Мудрик, 29 мин.

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Селтик Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Селтик Михаил Мудрик
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Источник Sport.ua
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Serg Babak
мбаппе тоже тупо бігунок...за 150 лямов
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