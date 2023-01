Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open

Состоялся первый матч 1/4 финала у мужчин на Открытом чемпионата Австралии по теннису.

Американец Себастьян Корда (№31 ATP) не смог доиграть встречу против Карена Хачанова (№20 ATP) и снялся в третьем сете из-за проблем с запястьем.

Australian Open. 1/4 финала

Карен Хачанов – Себастьян Корда (США) – 7:6(5), 6:3, 3:0 (отказ)

Хачанов второй раз в карьере дошел до 1/2 финала на турнире Grand Slam. В следующем раунде он сразится со Стефаносом Циципасом или Иржи Легечкой.

Отметим, что это было первое досрочное снятие за весь турнир.

