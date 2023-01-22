ОФИЦИАЛЬНО. Вулвз усилились защитником, который перешел из Вест Хэма
Крейг Доусон выступал за «Вест Бромвич», «Болтон», «Уотфорд», «Вест Хэм»
Защитник Крейг Доусон сменил клуб, перейдя из «Вест Хэма» в «Вулверхэмптона».
Соглашение рассчитано на 2,5 года, до лета 2025 года. Доусон будет выступать за «Вулвз» под номером 15.
«Волки» заплатили за трансфер 5 млн евро. Ранее Крейг Доусон выступал за «Вест Бромвич», «Болтон», «Уотфорд», «Вест Хэм».
32-летний англичанин в текущем сезоне провел за «Вест Хэм» 13 матчей и забил 1 гол. если учитывать все турниры.
Wanderers' new number 1️⃣5️⃣ pic.twitter.com/3AiqZJwIXs— Wolves (@Wolves) January 22, 2023
Our fourth January addition 🤝— Wolves (@Wolves) January 22, 2023
The full story on @CraigDawson__15's arrival.
✍️🗞
Welcome to the pack, @craigdawson__15!— Wolves (@Wolves) January 22, 2023
🐺✍️ pic.twitter.com/HSEfIx53Oz
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