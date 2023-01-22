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Англия
22 января 2023, 20:54 | Обновлено 22 января 2023, 21:08
167
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулвз усилились защитником, который перешел из Вест Хэма

Крейг Доусон выступал за «Вест Бромвич», «Болтон», «Уотфорд», «Вест Хэм»

22 января 2023, 20:54 | Обновлено 22 января 2023, 21:08
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулвз усилились защитником, который перешел из Вест Хэма
ФК Вулверхэмптон. Крейг Доусон

Защитник Крейг Доусон сменил клуб, перейдя из «Вест Хэма» в «Вулверхэмптона».

Соглашение рассчитано на 2,5 года, до лета 2025 года. Доусон будет выступать за «Вулвз» под номером 15.

«Волки» заплатили за трансфер 5 млн евро. Ранее Крейг Доусон выступал за «Вест Бромвич», «Болтон», «Уотфорд», «Вест Хэм».

32-летний англичанин в текущем сезоне провел за «Вест Хэм» 13 матчей и забил 1 гол. если учитывать все турниры.

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Вулверхэмптон Крейг Доусон трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм
Источник ФК Вулверхэмптон
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