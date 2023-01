ОФИЦИАЛЬНО. Вулвз усилились защитником, который перешел из Вест Хэма

Защитник Крейг Доусон сменил клуб, перейдя из «Вест Хэма» в «Вулверхэмптона».

Соглашение рассчитано на 2,5 года, до лета 2025 года. Доусон будет выступать за «Вулвз» под номером 15.

«Волки» заплатили за трансфер 5 млн евро. Ранее Крейг Доусон выступал за «Вест Бромвич», «Болтон», «Уотфорд», «Вест Хэм».

32-летний англичанин в текущем сезоне провел за «Вест Хэм» 13 матчей и забил 1 гол. если учитывать все турниры.

