Американка украинского происхождения остановилась в третьем круге Aus Open
Кэти Волынец проиграла Чжан Шуай
Американская теннисистка Кэти Волынец (№113 WTA) не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
В третьем раунде соревнований 21-летняя спортсменка проиграла Чжан Шуай из Китая (№22 WTA).
Australian Open. Третий круг
Кэти Волынец (США) – Чжан Шуай (Китай) – 3:6, 2:6
Волынец стартовала в Мельбурне в квалификации. В основной сетке одержала две победы над российскими теннисистками, на предыдущей стадии сенсационно выбила девятую ракетку мира.
Чжан Шуай в следующем раунде сразится с чешкой Каролиной Плишковой.
All she does is win, win, win 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023
🇨🇳 Zhang Shuai reaches Week 2 in Melbourne and is also still alive in women's and mixed doubles!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/wvjlhDWXZf
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