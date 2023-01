Американка украинского происхождения остановилась в третьем круге Aus Open

Американская теннисистка Кэти Волынец (№113 WTA) не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В третьем раунде соревнований 21-летняя спортсменка проиграла Чжан Шуай из Китая (№22 WTA).

Australian Open. Третий круг

Кэти Волынец (США) – Чжан Шуай (Китай) – 3:6, 2:6

Волынец стартовала в Мельбурне в квалификации. В основной сетке одержала две победы над российскими теннисистками, на предыдущей стадии сенсационно выбила девятую ракетку мира.

Чжан Шуай в следующем раунде сразится с чешкой Каролиной Плишковой.

