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Australian Open
21 января 2023, 08:33 | Обновлено 21 января 2023, 08:43
685
0

Американка украинского происхождения остановилась в третьем круге Aus Open

Кэти Волынец проиграла Чжан Шуай

21 января 2023, 08:33 | Обновлено 21 января 2023, 08:43
685
0
Американка украинского происхождения остановилась в третьем круге Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Американская теннисистка Кэти Волынец (№113 WTA) не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В третьем раунде соревнований 21-летняя спортсменка проиграла Чжан Шуай из Китая (№22 WTA).

Australian Open. Третий круг
Кэти Волынец (США) – Чжан Шуай (Китай) – 3:6, 2:6

Волынец стартовала в Мельбурне в квалификации. В основной сетке одержала две победы над российскими теннисистками, на предыдущей стадии сенсационно выбила девятую ракетку мира.

Чжан Шуай в следующем раунде сразится с чешкой Каролиной Плишковой.

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Кэти Волынец Чжан Шуай Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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