Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open

Американская теннисистка Кэти Волынец (№113 WTA) сенсационно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по тенниса.

В матче второго раунда 21-летняя теннисистка, которая прошла квалификацию, обыграла россиянку Веронику Кудерметову (№9 WTA).

Australian Open. Второй круг

Кэти Волынец (США) – Вероника Кудерметова – 6:4, 2:6, 6:2

Отметим, что в первом раунде Волынец обыграла Евгению Родину.

В следующем раунде Кэти сразится против 23-й сеяной Чжан Шуай из Китая.