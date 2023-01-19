Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
Кэти Волынец разобралась с Вероникой Кудерметовой
Американская теннисистка Кэти Волынец (№113 WTA) сенсационно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по тенниса.
В матче второго раунда 21-летняя теннисистка, которая прошла квалификацию, обыграла россиянку Веронику Кудерметову (№9 WTA).
Australian Open. Второй круг
Кэти Волынец (США) – Вероника Кудерметова – 6:4, 2:6, 6:2
Отметим, что в первом раунде Волынец обыграла Евгению Родину.
В следующем раунде Кэти сразится против 23-й сеяной Чжан Шуай из Китая.
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