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Australian Open
19 января 2023, 16:13 | Обновлено 19 января 2023, 16:45
945
1

Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open

Кэти Волынец разобралась с Вероникой Кудерметовой

19 января 2023, 16:13 | Обновлено 19 января 2023, 16:45
945
1
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Американская теннисистка Кэти Волынец (№113 WTA) сенсационно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по тенниса.

В матче второго раунда 21-летняя теннисистка, которая прошла квалификацию, обыграла россиянку Веронику Кудерметову (№9 WTA).

Australian Open. Второй круг
Кэти Волынец (США) – Вероника Кудерметова – 6:4, 2:6, 6:2

Отметим, что в первом раунде Волынец обыграла Евгению Родину.

В следующем раунде Кэти сразится против 23-й сеяной Чжан Шуай из Китая.

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Кэти Волынец Вероника Кудерметова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Згадала баба як дівкою була!   Це був перший запуск дня, події вже більше дванадцяти годин, нарешті повідомили . Крім татарки за російським кораблем сьогодні пішли уродженка військової бази (Самсонова з Оленегорська, саме там зараз ховається їхня стратегічна авіація) і Потапова. Грачова з Алєксандровою теж ненадовго, там чекають Плішкова і як не Ліннетт, так Гарсія.
З людьми Луки дещо гірше, але будемо сподіватися.
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