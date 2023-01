ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции

Экс-игрок харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера» Тайсон забил гол в дебютном матче за ПАОК.

Бразилец вышел на поле в поединке Кубка Греции между ПАОКом и «Панатинаикосом» на 68-й минуте, а уже спустя 3 минуты забил гол. В итоге матч завершился победой клуба с города Салоники со счетом 2:0.

Отметим, что этот матч стал первым для Тайсона после перехода в греческий клуб с бразильского «Интернасьоналя».

Интересно, что за «Панатинаикос» сыграл экс-игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич, который на 46-й минуте игры заменил бывшего игрока «Шахтера» Бернарда.

С 2010 по 2021 год Тайсон выступал в Украине. Бразилец защищал цвета харьковского «Металлиста», после чего перешел в донецкий «Шахтер». Всего в УПЛ он провел 239 матчей, в которых отличился 50 голами.

Taison saiu do banco e precisou de exatos 2 minutos para fazer seu 1º gol com a camisa do PAOK. 2x0 contra o Panathinaikos pela Copa da Grécia. @vozesdogigante pic.twitter.com/QLj4PkdRY4