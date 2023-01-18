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Греция
18 января 2023, 23:35 | Обновлено 18 января 2023, 23:43
1548
0

ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции

Бразилец отличился в Кубке страны за ПАОК

18 января 2023, 23:35 | Обновлено 18 января 2023, 23:43
1548
0
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Экс-игрок харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера» Тайсон забил гол в дебютном матче за ПАОК.

Бразилец вышел на поле в поединке Кубка Греции между ПАОКом и «Панатинаикосом» на 68-й минуте, а уже спустя 3 минуты забил гол. В итоге матч завершился победой клуба с города Салоники со счетом 2:0.

Отметим, что этот матч стал первым для Тайсона после перехода в греческий клуб с бразильского «Интернасьоналя».

Интересно, что за «Панатинаикос» сыграл экс-игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич, который на 46-й минуте игры заменил бывшего игрока «Шахтера» Бернарда.

С 2010 по 2021 год Тайсон выступал в Украине. Бразилец защищал цвета харьковского «Металлиста», после чего перешел в донецкий «Шахтер». Всего в УПЛ он провел 239 матчей, в которых отличился 50 голами.

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Источник Sport.ua
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