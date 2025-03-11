Украина. Премьер лига11 марта 2025, 09:36 | Обновлено 11 марта 2025, 09:41
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь
Матч УПЛ пройдет 11 марта
11 марта 2025, 09:36 | Обновлено 11 марта 2025, 09:41
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Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь».
Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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