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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 09:36 | Обновлено 11 марта 2025, 09:41
37
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь

Матч УПЛ пройдет 11 марта

11 марта 2025, 09:36 | Обновлено 11 марта 2025, 09:41
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь
УПЛ

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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