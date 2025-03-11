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Лига чемпионов
11 марта 2025, 09:57 |
171
1

Наставник Бенфики: «Наш футболист остался дома из-за травмы»

Бруну Лаже прокомментировал предстоящий матч против «Барселоны»

11 марта 2025, 09:57 |
171
1
Наставник Бенфики: «Наш футболист остался дома из-за травмы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

11 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и португальская «Бенфика».

В первом матче каталонский клуб был сильнее со счетом 1:0. Наставник гостей Бруну Лаже прокомментировал предстоящий поединок:

«Самое главное для нас – это проанализировать две предыдущие игры, сосредоточиться на созданных нами возможностях, почувствовать, что нас ждет решающий поединок. Нужно проявить смелость и амбиции, чтобы навязать свою игру, создавать возможности и забивать голы.

Ямал – действительно очень сильный футболист, учитывая его возраст и талант, но с другой стороны есть Рафинья , который претендует на «Золотой мяч», есть Левандовски, который на протяжении многих лет является одним из лучших в мире. Это трое очень сильных игроков, которые прекрасно ладят друг с другом.

Я сожалею о смерти врача «Барселоны» и не знаю, как отреагирует соперник , это всегда трудный момент. Я считаю, что они хотят посвятить победу кому-то очень близкому, но у нас также есть вещи, которые важны для нас.

В нашей команде есть, например, 37-летний игрок, который остался дома из-за травмы. Я говорю о Ди Марии, которому еще предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Есть причины победить – это финансы и престиж, они важны для нас», – сказал Лаже.

Поединок «Барселона» – «Бенфика» пройдет на «Эстадио Олимпико», начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Барселона Барселона - Бенфика Бенфика Бруну Лаже пресс-конференция
Николай Титюк Источник: A Bola
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Комментарии 1
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VovanSidorovi4
Надо было выигрывать, когда Барса играла в десятиром.
Вряд-ли будут шансы в ответной игре
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