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  4. Олег БИЛЫК: «Таких «особенных» тренеров, как Григорчук, в УПЛ больше нет»
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 09:58 | Обновлено 11 марта 2025, 09:59
373
1

Олег БИЛЫК: «Таких «особенных» тренеров, как Григорчук, в УПЛ больше нет»

Бывший вратарь «Черноморца» сравнил Романа Иосифовича с Владимиром Шараном

11 марта 2025, 09:58 | Обновлено 11 марта 2025, 09:59
373
1
Олег БИЛЫК: «Таких «особенных» тренеров, как Григорчук, в УПЛ больше нет»
Роман Григорчук

Бывший вратарь одесского «Черноморца» Олег Билык высказался об опыте работы с авторитарными тренерами, в частности с Романом Григорчуком:

«Уж таких личностей, как Григорчук, на тренерском мостике у меня больше не было. Начинал свою профессиональную карьеру с Владимиром Богдановичем Шараном. Он тяжелый тренер и человек, но не настолько. С ним общение адекватное, ты мог подойти и он тебе объяснит, что одну игру ты не играешь, а следующую ожидай себя в основе. Возможно, порой имели место свои разногласия между нами, но ты хотя бы понимал, чего ждать. Уже легче, знал, к чему готовиться. В «Черноморце» – сплошная неизвестность. Таких «особенных» тренеров, как Григорчук, в УПЛ больше нет».

Ранее Романа Григорчука жестко раскритиковал Алексей Шевченко.

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Олег Билык Владимир Шаран Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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VovanSidorovi4
С чего такой негатив полился на Григорчука?
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