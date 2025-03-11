Олег БИЛЫК: «Таких «особенных» тренеров, как Григорчук, в УПЛ больше нет»

Бывший вратарь одесского «Черноморца» Олег Билык высказался об опыте работы с авторитарными тренерами, в частности с Романом Григорчуком:

«Уж таких личностей, как Григорчук, на тренерском мостике у меня больше не было. Начинал свою профессиональную карьеру с Владимиром Богдановичем Шараном. Он тяжелый тренер и человек, но не настолько. С ним общение адекватное, ты мог подойти и он тебе объяснит, что одну игру ты не играешь, а следующую ожидай себя в основе. Возможно, порой имели место свои разногласия между нами, но ты хотя бы понимал, чего ждать. Уже легче, знал, к чему готовиться. В «Черноморце» – сплошная неизвестность. Таких «особенных» тренеров, как Григорчук, в УПЛ больше нет».

Ранее Романа Григорчука жестко раскритиковал Алексей Шевченко.