«Он был лучшим в составе Жироны». В Испании восхищаются игрой Цыганкова

10 марта состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Эспаньол» и «Жирона». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 1:1.

Вингер гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, провел весь матч и заработал пенальти, который реализовал Стуани. Испанская пресса позитивно оценила игру украинского футболиста:

«Он был лучшим игроком «Жироны» в атаке, это часто происходит в последних матчах. Цыганков отдавал много передач, но его партнеры не воспользовались своим шансом. Украинец заработал пенальти, который спас для команды ничью», – отмечают в Mundo Deportivo.

«Весь поединок Цыганков активно играл в атаке, чтобы его команда имела численное преимущество впереди. Этот момент оказал влияние на ход матча – «Жирона» чаще и активнее играла правым флангом, а Виктор сумел заработать пенальти», – считает издание L'Esportiu de Catalunya.

«Жирона» набрала 33 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице. 15 марта каталонский клуб сыграет против «Валенсии» на домашнем стадионе в матче 28-го тура Ла Лиги.