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Турция
11 марта 2025, 09:41 | Обновлено 11 марта 2025, 09:48
703
2

Меньше миллиона. Стала известна зарплата Степаненко в Турции

Тарас получает 830 тысяч евро

11 марта 2025, 09:41 | Обновлено 11 марта 2025, 09:48
703
2
Меньше миллиона. Стала известна зарплата Степаненко в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник Тарас Степаненко в январе перебрался в чемпионат Турции, где стал игроком ФК «Эюпспор».

Турецкое издание Capology рассекретило размер зарплаты полузащитника сборной Украины в новом клубе. По данным источника, годовой оклад украинца составляет 830 тысяч евро до выплаты налогов.

Степаненко перебрался в Эюпспор из Шахтера в январе этого года на правах свободного агента. 35-летний ветеран подписал контракт до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор, за который выступают три игрока национальной сборной Украины, уволил главного тренера.

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Тарас Степаненко Эюпспор чемпионат Турции по футболу зарплаты
Олег Вахоцкий Источник: Capology
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Весьма не слабо за пинание круглого......Мир превратился в тупой цирк!
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VovanSidorovi4
Почти за бесплатно играет.
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