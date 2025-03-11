Меньше миллиона. Стала известна зарплата Степаненко в Турции

Украинский полузащитник Тарас Степаненко в январе перебрался в чемпионат Турции, где стал игроком ФК «Эюпспор».

Турецкое издание Capology рассекретило размер зарплаты полузащитника сборной Украины в новом клубе. По данным источника, годовой оклад украинца составляет 830 тысяч евро до выплаты налогов.

Степаненко перебрался в Эюпспор из Шахтера в январе этого года на правах свободного агента. 35-летний ветеран подписал контракт до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор, за который выступают три игрока национальной сборной Украины, уволил главного тренера.