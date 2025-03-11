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  4. Тайсон ФЬЮРРИ: «Я – тренер сборной Англии по футболу. Как можно проиграть?»
Профессиональный бокс
11 марта 2025, 10:17 |
761
0

Тайсон ФЬЮРРИ: «Я – тренер сборной Англии по футболу. Как можно проиграть?»

Британский боксер возглавит команду на благотворительном матче

11 марта 2025, 10:17 |
761
0
Тайсон ФЬЮРРИ: «Я – тренер сборной Англии по футболу. Как можно проиграть?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни возглавят футбольную команду England Soccer Aid для проведения благотворительного матча.

Это событие проходит каждый год при поддержке певца Роби Уильямса, участие принимают бывшие футболисты и знаменитости. С момента первого матча, который состоялся в 2006 году, было собрано более 137 млн долларов.

Сборная Англии встретится со сборной мира, на поле выйдут именитые игроки – Гари Невилл, Пол Скоулз, Джо Харт, Джермейн Дефо и многие другие.

«Тайсон Фьюри – тренер сборной Англии по футболу. Кто бы мог подумать о таком? За свою карьеру я провел несколько крупных боев и перспектива привести свою сборную к победе в июне наполняет меня таким же волнением, как и любой бой в супертяжелом весе.

Все знают, что я большой фанат «Манчестер Юнайтед», поэтому для меня еще более важно, что в этом году игра пройдет на «Олд Траффорд», и мне придется тренировать одного из моих кумиров, Уэйна Руни. Как мы можем проиграть?» – сказал Фьюри.

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Тайсон Фьюри Уэйн Руни Джермейн Дефо Пол Скоулз Гари Невилл Джо Харт благотворительные матчи
Николай Титюк Источник: ESPN
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