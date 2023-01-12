Италия12 января 2023, 21:45 | Обновлено 12 января 2023, 21:54
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Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии
12 января 2023, 21:45 | Обновлено 12 января 2023, 21:54
64
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12 января пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Рома» сыграет против «Дженоа».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка в Риме запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
🟡📋🔴— AS Roma English (@ASRomaEN) January 12, 2023
Here’s our side for tonight’s game in the Coppa Italia! 🇮🇹
#ASRoma #RomaGenoa pic.twitter.com/rn886aVfKp
📝🔴🔵 La nostra formazione per #RomaGenoa pic.twitter.com/EpnYuCpXMa— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 12, 2023
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