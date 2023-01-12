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Кубок Италии
Рома
24 0 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2023, 21:45 | Обновлено 12 января 2023, 21:54
64
0

Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии

12 января 2023, 21:45 | Обновлено 12 января 2023, 21:54
64
0
Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

12 января пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Рома» сыграет против «Дженоа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Риме запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Кубок Италии по футболу смотреть онлайн Рома - Дженоа Рома Рим Дженоа Жозе Моуриньо
Источник Sport.ua
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