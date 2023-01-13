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Кубок Италии
Рома
12.01.2023, FT 1 : 0
Дженоа
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Италия
13 января 2023, 02:20 | Обновлено 13 января 2023, 02:29
12
0

Рома – Дженоа – 1:0. Победный удар Дибалы. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

13 января 2023, 02:20 | Обновлено 13 января 2023, 02:29
12
0
Рома – Дженоа – 1:0. Победный удар Дибалы. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» победила «Дженоа» со счетом 1:0.

​Единственный гол забил во втором тайме форвард Пауло Дибала.

В четвертьфинале Кубка «Рома» сыграет против победителя матча между «Наполи» и «Кремонезе».

Кубок Италии

1/8 финала, 12 января

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Дибала, 64.

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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Источник Sport.ua
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