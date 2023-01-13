Италия13 января 2023, 02:20 | Обновлено 13 января 2023, 02:29
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Рома – Дженоа – 1:0. Победный удар Дибалы. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
13 января 2023, 02:20 | Обновлено 13 января 2023, 02:29
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» победила «Дженоа» со счетом 1:0.
Единственный гол забил во втором тайме форвард Пауло Дибала.
В четвертьфинале Кубка «Рома» сыграет против победителя матча между «Наполи» и «Кремонезе».
Кубок Италии
1/8 финала, 12 января
Рома – Дженоа – 1:0
Гол: Дибала, 64.
Видеообзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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