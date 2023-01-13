Рома – Дженоа – 1:0. Победный удар Дибалы. Видео гола и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» победила «Дженоа» со счетом 1:0.

​Единственный гол забил во втором тайме форвард Пауло Дибала.

В четвертьфинале Кубка «Рома» сыграет против победителя матча между «Наполи» и «Кремонезе».

Кубок Италии

1/8 финала, 12 января

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Дибала, 64.

Видеообзор матча