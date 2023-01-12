Италия12 января 2023, 23:59 | Обновлено 13 января 2023, 00:09
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Дибала принес победу Роме над Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии
Команда Жозе Моуриньо в 1/4 финала сыграет против «Наполи» или «Кремонезе»
12 января 2023, 23:59 | Обновлено 13 января 2023, 00:09
142
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» победила «Дженоа» со счетом 1:0.
Единственный гол забил во втором тайме форварда Пауло Дибала.
В четвертьфинале Кубка «Рома» сыграет против победителя матча между «Наполи» и «Кремонезе».
Кубок Италии
1/8 финала, 12 января
Рома – Дженоа – 1:0
Гол: Дибала, 64.
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