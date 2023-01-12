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Кубок Италии
Рома
12.01.2023, FT 1 : 0
Дженоа
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Италия
12 января 2023, 23:59 | Обновлено 13 января 2023, 00:09
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0

Дибала принес победу Роме над Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии

Команда Жозе Моуриньо в 1/4 финала сыграет против «Наполи» или «Кремонезе»

12 января 2023, 23:59 | Обновлено 13 января 2023, 00:09
142
0
Дибала принес победу Роме над Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» победила «Дженоа» со счетом 1:0.

​Единственный гол забил во втором тайме форварда Пауло Дибала.

В четвертьфинале Кубка «Рома» сыграет против победителя матча между «Наполи» и «Кремонезе».

Кубок Италии

1/8 финала, 12 января

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Дибала, 64.

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Рома Рим Дженоа Кубок Италии по футболу Жозе Моуриньо Рома - Дженоа Пауло Дибала
Источник Sport.ua
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