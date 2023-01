Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша

Клуб АПЛ «Челси» официально объявил о переходе вингера «Атлетико» Жоау Фелиша, который в лондонской команде будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Ранее Фелиш рассматривался в качестве альтернативы Михаилу Мудрику и руководством «Челси», и руководством «Арсенала», которые нацелены на украинского игрока «Шахтера».

Очевидно, Синие теперь вышли из борьбы за Мудрика, а вот «Арсенал» продолжает переговоры о трансфере.

23-летний Фелиш в нынешне сезоне забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 21-м матче. Ранее сообщалось, что у «Челси» не будет права выкупа португальца.

