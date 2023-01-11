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  4. Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша
Англия
11 января 2023, 14:12 | Обновлено 11 января 2023, 14:17
1592
3

Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша

Лондонский клуб подтвердил переход вингера

11 января 2023, 14:12 | Обновлено 11 января 2023, 14:17
1592
3
Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша
ФК Челси. Жоау Фелиш

Клуб АПЛ «Челси» официально объявил о переходе вингера «Атлетико» Жоау Фелиша, который в лондонской команде будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Ранее Фелиш рассматривался в качестве альтернативы Михаилу Мудрику и руководством «Челси», и руководством «Арсенала», которые нацелены на украинского игрока «Шахтера».

Очевидно, Синие теперь вышли из борьбы за Мудрика, а вот «Арсенал» продолжает переговоры о трансфере.

23-летний Фелиш в нынешне сезоне забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 21-м матче. Ранее сообщалось, что у «Челси» не будет права выкупа португальца.

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Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Челси
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Комментарии 3
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Alex196
Все эти сказки про Мудрика написаны в Шахтере чтобы поднять ажиотаж к его персоне .Никто за него не даст больше двадцатки 
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+4
Tatiana Tam
Як же так? То ж Челсi мало перебити будь-яку пропозицiю Арсеналу. Правда, мабуть, лише в мріях серни
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0
KIEWADIM
Даю 21, потом сразу продам за 22, лям профит
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0
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