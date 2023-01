Эрик тен Хаг установил рекорд Манчестер Юнайтед

Вчера «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка лиги разгромил «Чарльтон» со счетом 3:0. Для главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага эта победа стала юбилейной, 20-й на посту главного тренера команды.

Для того, чтобы одержать 20 побед с «Манчестер Юнайтед», тен Хагу понадобилось всего 27 матчей. Это рекорд в истории клуба.

Жозе Моуриньо свои первые 20 побед одержал в 31 матчей, Луи ван Гал – в 36, Мэтт Басби – в 40, Оле Гуннар Сульшер – в 42, а Алекс Фергюсон – в 45.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года.

🤯 Number of games to reach 20 wins as manager of ManUtd:



27: Erik ten Hag 🥇

31: Mourinho

36: Louis van Gaal

40: Sir Matt Busby

42: Ole Gunnar Solskjaer

45: Sir Alex Ferguson

68: Tommy Docherty#MUFC #TenHag 📊🚀💥 pic.twitter.com/uJaceKCenp