Эрик тен Хаг установил рекорд Манчестер Юнайтед
Голландец быстрее всех одержал 20 побед с командой
Вчера «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка лиги разгромил «Чарльтон» со счетом 3:0. Для главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага эта победа стала юбилейной, 20-й на посту главного тренера команды.
Для того, чтобы одержать 20 побед с «Манчестер Юнайтед», тен Хагу понадобилось всего 27 матчей. Это рекорд в истории клуба.
Жозе Моуриньо свои первые 20 побед одержал в 31 матчей, Луи ван Гал – в 36, Мэтт Басби – в 40, Оле Гуннар Сульшер – в 42, а Алекс Фергюсон – в 45.
Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года.
🤯 Number of games to reach 20 wins as manager of ManUtd:— MUFC Data (@MUFCData) January 10, 2023
27: Erik ten Hag 🥇
31: Mourinho
36: Louis van Gaal
40: Sir Matt Busby
42: Ole Gunnar Solskjaer
45: Sir Alex Ferguson
68: Tommy Docherty#MUFC #TenHag 📊🚀💥 pic.twitter.com/uJaceKCenp
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