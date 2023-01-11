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  4. Эрик тен Хаг установил рекорд Манчестер Юнайтед
Англия
11 января 2023, 12:26 |
284
0

Эрик тен Хаг установил рекорд Манчестер Юнайтед

Голландец быстрее всех одержал 20 побед с командой

11 января 2023, 12:26 |
284
0
Эрик тен Хаг установил рекорд Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Вчера «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка лиги разгромил «Чарльтон» со счетом 3:0. Для главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага эта победа стала юбилейной, 20-й на посту главного тренера команды.

Для того, чтобы одержать 20 побед с «Манчестер Юнайтед», тен Хагу понадобилось всего 27 матчей. Это рекорд в истории клуба.

Жозе Моуриньо свои первые 20 побед одержал в 31 матчей, Луи ван Гал – в 36, Мэтт Басби – в 40, Оле Гуннар Сульшер – в 42, а Алекс Фергюсон – в 45.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг цифры и факты Кубок английской лиги по футболу Чарльтон
Источник Sport.ua
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