Заявление Аль-Насра: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ

Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Об этом идется в заявлении клуба:

«ФК «Аль-Наср» хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира. Внимание Роналду сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха».

Отметим, что ранее сообщалось, что Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии на Мундиаль 2030 года и получит за это 200 миллионов евро.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.