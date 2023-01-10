Мешок денег. Роналду получил от Саудовской Аравии предложение на €200 млн

Власти Саудовской Аравии пообещали португальскому нападающему клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду куш в 200 млн евро, если он даст согласие стать амбассадором заявки страны на проведение чемпионата мира 2030 года.

Как известно, Роналду стал игроком «Аль-Насра» перед самым Новым годом. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой в размере 200 млн евро в год. За клуб из Эр-Рияда 37-летний форвард еще не дебютировал.

Ранее сообщалось, что вскоре Криштиану Роналду может встретиться на поле с аргентинцем Лионелем Месси.