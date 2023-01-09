Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Парижский «ПСЖ» совершит тур на Ближний Восток
Французский клуб «ПСЖ» уведомил о том, что 18-19 января в рамках тура по Ближнему Востоку посетит Доху и Эр-Рияд. Ожидается, что парижский коллектив, руководимый Кристофом Гальтье, проведет товарищеский матч со сборной звезд саудовских команд «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за которую, как известно, с недавних пор заявлен португалец Криштиану Роналду.
Встреча «ПСЖ» со звездами запланирована на 19 января на поле Международном стадионе имени Короля Фахда.
Аргентинец Лионель Месси, играющий за «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду не встречались на поле тет-а-тет с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» с Роналду в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» с Месси со счетом 3:0, Роналду оформил дубль.
Ранее сообщалось, что шейхи из «ПСЖ» хотят инвестировать в клуб АПЛ.
Le Paris Saint-Germain effectuera sa traditionnelle tournée d'hiver au Qatar et jouera un match amical à Riyadh ! 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2023
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