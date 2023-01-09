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Франция
09 января 2023, 12:15 | Обновлено 09 января 2023, 12:57
1012
0

Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга

Парижский «ПСЖ» совершит тур на Ближний Восток

09 января 2023, 12:15 | Обновлено 09 января 2023, 12:57
1012
0
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский клуб «ПСЖ» уведомил о том, что 18-19 января в рамках тура по Ближнему Востоку посетит Доху и Эр-Рияд. Ожидается, что парижский коллектив, руководимый Кристофом Гальтье, проведет товарищеский матч со сборной звезд саудовских команд «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за которую, как известно, с недавних пор заявлен португалец Криштиану Роналду.

Встреча «ПСЖ» со звездами запланирована на 19 января на поле Международном стадионе имени Короля Фахда.

Аргентинец Лионель Месси, играющий за «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду не встречались на поле тет-а-тет с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» с Роналду в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» с Месси со счетом 3:0, Роналду оформил дубль.

Ранее сообщалось, что шейхи из «ПСЖ» хотят инвестировать в клуб АПЛ.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль ПСЖ
Источник ФК ПСЖ
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