Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга

Французский клуб «ПСЖ» уведомил о том, что 18-19 января в рамках тура по Ближнему Востоку посетит Доху и Эр-Рияд. Ожидается, что парижский коллектив, руководимый Кристофом Гальтье, проведет товарищеский матч со сборной звезд саудовских команд «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за которую, как известно, с недавних пор заявлен португалец Криштиану Роналду.

Встреча «ПСЖ» со звездами запланирована на 19 января на поле Международном стадионе имени Короля Фахда.

Аргентинец Лионель Месси, играющий за «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду не встречались на поле тет-а-тет с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» с Роналду в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» с Месси со счетом 3:0, Роналду оформил дубль.

Ранее сообщалось, что шейхи из «ПСЖ» хотят инвестировать в клуб АПЛ.