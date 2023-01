Яремчук и Соболь могут помочь Брюгге в игре против Генка

Новый главный тренер клуба «Брюгге» Скотт Паркер внес украинцев Романа Яремчука и Эдуарда Соболь в заявку команды на предстоящий матч 19-го тура чемпионата Бельгии против «Генка», который единолично лидирует.

Поединок «Генк» – «Брюгге» состоится сегодня, в воскресенье 8 января.

«Брюгге» в таблице бельгийского чемпионата занимает 4-е место, имея 34 очка после 18 игр. У «Генка» 46 пунктов после 18 встреч.

Ранее Скотт Паркер похвалил украинского нападающего Романа Яремчука.

Guess who's back after more than 8 months? 😍



Ontdek hieronder de 20 namen die naar Genk trekken! 🚍 #GnkClu pic.twitter.com/WZlMg6vDwp